USV Timișoara, prezentată elevilor la Târgul Educațional prin intermediul realității virtuale

Universitatea de Științele Vieții “Regele Mihai I” din Timișoara a participat, vineri 10 martie, la a VII a ediție a Târgului Educational, organizat de către Colegiul Național „Constantin Diaconovici Loga” Timișoara.

Universitatea de Științele Vieții “Regele Mihai I” din Timișoara, a avut la stand toate cele 6 facultăți cu 29 de programe de studiu, prezentate de către cadrele didactice din fiecare facultate. La standul USV, elevii au avut posibilitatea să guste din produsele realizate de către studenții, să experimenteze senzații noi, interesante, iar prin intermediul realității virtuale au descoperit aplicații de laborator și aplicații practice.

Standul nostru a venit cu tehnologie moderna pentru a prezenta studiile și cercetările realizate de studenți în laboratoarele facultăților noastre. Totodată au descoperit posibilitățile multiple pe care le pot avea la USVT, universitate internațională cu parteneriate în peste 150 de țări.

Prin intermediul programului Erasmus + studenții au șansa de a studia sau de a efectua un stagiu de practică în universități sau companii de prestigiu din străinătate.

“Azi, s-a creat o punte între mediul preuniversitar și mediul universitar, unde a fost prezentată oferta educațională a celor 4 universități pentru elevii de la Colegiul Național „Constantin Diaconovici Loga”. O inițiativă extraordinară și apreciată de ambele părți, care vine în sprijinul elevilor pentru ai ajuta să-și identifice domeniile în care vor să studieze in viitor.

Universitatea noastră a avut un stand extrem de atractiv și dinamic, un stand viu. Am reușit să prezentăm toate specializările prin tot ce am expus acolo. Am avut și eu o prezentare de realitate virtuală cu niște ochelari speciali care a avut un succes enorm pentru elevi.

Elevii a fost foarte încântați și au fost atrași de această tehnologie virtuală de prezentare a aplicațiilor pentru fiecare facultate. Prezența USV Timișoara la acest târg a fost de mare impact și s-a bucurat de un succes extraordinar în rândul elevilor. Astfel, s-a promovat cel mai valoros produs “educația” și ne bucurăm că am fost prezenți la acest târg spectaculos care i-a atras imediat pe elevi. Prezentarea cu acei ochelari de realitate virtuală le-a dat senzația elevilor că ei se află în laboratorul facultăților și participă la experiment”, a explicat conf. univ. dr . Petru Merghes, prorector Activități Sociale și Studentești.

Erasmus ULST.

Comentarii

comentarii