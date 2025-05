USV Timișoara – prima universitate din Europa care transformă rezidurile în energie. Proiectul este în valoare de 2.130.430 euro

Universitatea de Științele Vieții Timișoara USVT, a implementat proiectul ”Surse regenerabile de energie și economie circulară aplicată într-o comunitate academică, exemplu de dezvoltare sustenabilă și ineligentă” Universitatea de Științele Vieții Timișoara USVT, a implementat proiectul ”Surse regenerabile de energie și economie circulară aplicată într-o comunitate academică, exemplu de dezvoltare sustenabilă și ineligentă”

USVT a devenit prima universitate din România și din Europa care transformă rezidurile în energie. Această unitate a fost inaugurată, joi, 15 mai.

Proiectul a fost finanțat prin fonduri accesate prin programul Innovation Norway, Mecanisme financiare SEE și Norvegia, 2014‐2021, și din fondurile proprii ale USVT.

Principalele obiective ale proiectului sunt: asigurarea unui sistem de furnizare a energiei din două surse regenerabile pentru campus și management al deșeurilor organice și a biomasei disponibile în campus într-o bioeconomie circulară și cu generare de bioenergie.

Sistemul este format din două componente principale.

Este vorba de o instalație de panouri fotovoltaice pentru producere de energie electrică și o instalație de procesare prin digestie anaerobă a biomasei reziduale de origine animală și vegetală din fermă și campus cu producere de electricitate, căldură și îngrășământ organic.

Cele două instalații sunt dimensionate pentru a reduce cheltuielilor cu energia electrică din campus cu până la 50%.

În timp ce instalația de panouri fotovoltaice este dependentă de radiația solară și la o putere instalată de 150 kW poate produce cu fluctuații și cu intermitență maxim 900 kWh (kilowați-oră) într-o zi de vară.

Instalația de biogaz poate produce în mod continuu energie sub formă de gaz, care poate fi convertit la biometan sau la energie electrică. Instalația de biogaz, cu unitate de cogenerare și cu o putere instalată de 100 kW, poate produce (dacă este alimentată corespunzător): 2400 kWh electricitate / zi, în mod continuu, plus în jur de 3000 kWh energie termică sub formă de apă caldă, plus în jur de 2 tone de îngrășământ organic solid.

Conform calculelor specialiștilor, universitatea poate economisi până la 194.000 euro/an dacă folosește (consumă) energia produsă de sistem. Dacă o vinde, câștigul poate ajunge la 74.000 euro/an. La acest venit se adaugă posibilitatea folosirii căldurii generate sub formă de agent termic de la cogenerare pentru încălzirea unor spații, sere, uscătoare de furaje, sau alte aplicații tehnologice. De asemenea, digestatul rezultat din stația de biogaz este un îngrășământ mult mai valoros și mai ușor de administrat decât gunoiul proaspăt de grajd folosit ca materie primă în stația de biogaz.

Proiectul a însemnat o cheltuială totală de 2.130.430 euro, din care a fost grantul de 954.000 și aportul USVT de 1.176.430.

Stație de biogaz a fost construită în perioada aprilie – noiembrie 2024. Prima alimentare a avut loc pe 28 februarie 2025. În perioada februarie – mai 2025 au avut loc operațiuni de pornire, teste, monitorizare, integrare cu ferma.

Beneficiile proiectului înseamnă sănătatea mediului, sistem energetic echilibrat, educație și formare, exemplu pentru bune practici, dezvoltarea economiei verzi pentru o societate durabilă. Proiectul va crea un sistem de producție și consum de energie durabil și autosuficient, cu o abordare a economiei circulare, și va avea un impact semnificativ asupra reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) din fermă, reducând emisiile de CH4 și N2O în gestionarea deșeurilor.

Modelul stației de biogaz ar putea fi replicat într-un scenariu similar în unități din economia privată, universitatea fiind o sursă excelentă de experiență și de expertiză odată cu realizarea acestui proiect.

Unitatea a fost inaugurată în prezența invitaților la conferința Multidisciplinary Conference on Sustainable Development care a avut loc astăzi la USVT și care a înregistrat peste 400 de invitați din țară și din străinătate. Între aceștia s-au regăsit și prof. dr. Sorin – Mihai CÎMPEANU – președinte al Consiliului Național al Rectorilor, Rectorul Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București, Președinte al Agence Universitaire de la Francophonie, Răzvan POPESCU – secretar de stat în Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, dr. Joshua David KLEIN – Institutul Volcani Organizația de Cercetare Agricolă, Rishon, Israel, prof. dr. Abigail BORRON – Universitatea din Georgia, Departamentul de Conducere Agricolă, Educație și Comunicare.

Profesorul BARRON a primit și titlul de Doctor Honoris Causa al USVT pentru contribuția remarcabilă în domeniul științelor vieții.

UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚELE VIEȚII „REGELE MIHAI I” DIN TIMIȘOARA are anul acesta 80 de ani existență. Anul aniversar este plin de evenimente de calibru, instituția din Calea Aradului nr. 119 profitând pentru a elogia un lung șir de personalități din domeniul științelor vieții, dar și de a puncta diversitatea specializărilor, atât în spiritul tradiției cât și în cel al inovării, și multiplele proiecte de modernizare și de dezvoltaren- a concluzionat prof.univ.dr. Cosmin Alin Popescu, rectorul USV Timișoara.

