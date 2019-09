Utu Rohozneanu, liderul interlopilor din vestul țării, a descins la un restaurant din Timișoara

Clientii unui restaurant din Timisoara au resimtit o stare de nesiguranta, miercuri seara, timp de cateva ore, desi atmosfera din local era una extrem de relaxanta si de agreabila. Mancaruri ca la mama acasa, bauturi fine, muzica in surdina, ospatari serviabili.

Sentimentul de nesiguranta a fost provocat de aparita in local a unuia dintre cei mai cunoscuti interlopi din vestul tarii, insotit de garzile sale de corp, care a ocupat o masa mai la vedere. Este voba despre “imparatul” Utu Rohozneanu, care conduce cel mai puternic clan interlop din Arad, in palmaresul caruia exista cateva descinderi violente la Timisoara, unde si-a infruntat adversarii din lumea interlopa chiar la ei acasa.

“Am stat cu frica, sa nu declanseze vreo razbunare. Avea trabucul in coltul gurii, sigur ca nu i-a spus nimeni ca in spatiile inchise nu se fumeaza. Singurii clienti relaxati au fost cei care habar nu aveau cine e personajul. As fi incercat sa fac o poza, dar nu vreau sa trebuiasca sa ma mut din oras”, a dezvaluit unul dintre clientii aflati in restaurant, colegilor de la impactpress.ro.

Poate nu e lipsit de importanta sa spunem ca de paza si protectia acelui restaurant se ocupa o firma girata de interlopul timișorean Lucian Boncu, aflat in bune relatii, se pare, cu omologul său din Arad.

