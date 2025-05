UVT a organizat, în parteneriat cu Mercer Marsh Benefits, a patra ediție a conferinței de resurse umane „Connecting with our Business Community. Trends in HR”

Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) continuă să-și asume un rol transformator în societate, cu accent către dezvoltarea curriculelor studenților UVT, care sunt tot mai interesați de specializarea abilităților utile în atingerea idealurilor lor profesionale și aspirațiilor de carieră. De mai mulți ani, în fața studenților UVT sunt invitați să conferențieze specialiști din mediul socio-economic, una dintre cele mai eficiente metode prin care cunoștințele și abilitățile studenților se sincronizează mai bine cu cerințele economiei reale.

Astăzi, la Universitatea de Vest din Timișoara s-a desfășurat evenimentul „Connecting with our Business Community. Trends in HR”, ediția a patra, organizat alături de partenerul specializat al acestor categorii de evenimente, compania Mercer Marsh Benefit, parte a companiei globale de servicii profesioniste de consultanță de risc, strategie și resurse umane. Au participat la eveniment invitați din domeniul HR, alături de cadre universitare și cercetători. Reprezentanții companiilor, viitori angajatori ai absolvenților UVT, și-au asumat în cadrul evenimentului de la UVT și rolul de mentorii implicați în formarea viitoarelor generații, pentru o mai bună adaptare la solicitările tot mai specializate ale economiei reale.

Prof.univ.dr. Flavia Mirela Barna, prorector al UVT responsabil cu parteneriatele instituţionale, managementul proiectelor europene și antreprenoriat: „În cadrul acestui eveniment educațional și de specializare profesională am subliniat mai ales care sunt soluțiile pe care UVT le promovează ca incubatoare ale noilor generații. Sunt de remarcat, ca soluții practice, atât abordarea pro-activă și adaptarea curriculei la schimbările rapide ale pieței muncii, dar și desfășurarea de proiecte colaborative universități – angajatori – studenți, pentru definirea unor hărți de competențe, ori lansarea unor programe de studii noi de licență sau masterat, inclusiv cursuri postuniversitare în domenii cerute foarte recent pe piața muncii – cum este, spre exemplu, cel de Antreprenoriat în Blockchain.”

În desfășurătorul evenimentului s-au aflat intervențiile următorilor invitați:

Prof.univ.dr. Flavia BARNA, prorector responsabil cu parteneriatele instituţionale, managementul proiectelor europene și antreprenoriat,

Prof.Univ.Dr. Irina Macsinga, prorector responsabil cu inovarea educațională, cariera academică și relația cu studenții,

Alina Popescu, Talent Information Solution Leader, Mercer Marsh Benefits,

Diana Nastase – HR Director / HR BP – Health Solutions and Design Centers – Europe, Flex,

Roxana Brahasteanu – HR Director, Bosch Global Services,

Cosmin Chiriac – Country HR Director Romania, Nokia,

Felix Toma – Commercial Director, Manpower SEE / Member of the Board, Hungary/Croatia/Slovenia/Serbia/Bulgaria/Bosnia-Herzegovina,

Dezbaterea fiind moderată de: lect.univ.dr. Leyla Safta Zecheria.

Și în cadrul acestei ediții a evnimentului „Trends in HR” a fost prezentată platforma de cariere dezvoltată de UVT https://cariere-studenti.uvt.ro/, specializată în prezentarea oportunităților și ofertelor de locuri de muncă oferite studenților și absolvenților de companiile din economia reală locală și regională, dar care cuprinde profile profesionale ale tinerilor studenți și absolvenți, sub formă de CV-uri.

