UVT câștigă finanțare pentru șapte proiecte de cercetare exploratorie, în valoare de 7.633.260 lei

Anul 2021 începe cu vesti bune la Universitatea de Vest din Timișoara, ca urmare a rezultatelor obținute de cadrele didactice în competiția proiectelor de cercetare exploratorie, depuse în 2020 la UEFISCDI.

Competiția 2020 de finanțare a proiectelor de cercetare exploratorie de către UEFISCDI a evidențiat din nou preocuparea comunității academice a Universității de Vest din Timișoara pentru performanța în cercetarea științifică. Rezultatele acestei competiții s-au materializat prin câștigarea a șapte proiecte de cercetare exploratorie, cumulând o sumă de 7.633.260 lei, dedicată exclusiv pentru finanțarea activităților de cercetare științifică.

Rectorul UVT, prof.univ.dr. Marilen Gabriel Pirtea, subliniază performanța competitivă a cercetătorilor UVT:

„Intrarea în noul an aduce pentru comunitatea UVT o confirmare a valorii științifice semnificative a cercetătorilor săi de excepție, prin finanțarea celor șapte proiecte considerate competitive de către UEFISCDI. Am depășit cu toții un an complicat, dificil prin toate încercările și provocările pe care le-am cunoscut, dar iată că talentul și perseverența ne-au ajutat, ca întotdeauna, și ne-au inspirat în imaginarea și scrierea unor proiecte de cercetare bine punctate în competiția națională a cercetării, o confirmare a preocupărilor noastre orientate către înalta performanță.”

Experiența, tenacitatea și orientarea spre performanță a cadrelor didactice și cercetătorilor care au înaintat proiecte în aceasta competiție a făcut ca UVT să aibă cea mai ridicată rata de succes (31,8% din totalul proiectelor depuse de UVT) în această competiție, comparativ cu celelalte universități din România.

Proiectele finanțate sunt arondate următoarelor domenii științifice: 3 – științe sociale și economice (psihologie), 1 – informatică, 1 – matematică, 1 – biologie și ecologie (biologie), 1 – științe umaniste (filologie).

