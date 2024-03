UVT găzduiește deschiderea sezonului 2024 a competiției dedicate elevilor din ciclul primar – Jr. NBA League România, Conferința de Vest

UVT va da startul sezonului 2024 din cadrul competiției dedicate elevilor din ciclul primar – Jr. NBA League România, Conferința de Vest. Cu această ocazie, școlile participante își vor afla titulatura sub care vor evolua în acest sezon.

Opt localități din cel mai vestic județ al țării vor constitui Conferința de Vest a celei de-a doua ediții a Jr. NBA League România Nord (prima Conferință de Vest fiind organizată în 2023), organizată pentru elevii claselor I-IV. La startul competiției s-au aliniat 15 școli din Dumbrăvița, Giroc, Jimbolia, Lugoj, Moșnița Nouă, Sânnicolau Mare, Șag și Timișoara. Formatul Jr. NBA League România, ușor modificat față de cel de anul trecut, propune organizarea la nivel național a două ligi, Sud și Nord, structurate fiecare pe cele două conferințe similare NBA, respectiv Eastern Conference și Western Conference. Din Jr. NBA România Nord fac parte județele Cluj, Mureș și Sălaj, care se vor întrece în Conferința Est, iar Timișul va constitui Conferința de Vest. Turneul final, la care vor participa finalistele celor două conferințe, va fi organizat la Cluj-Napoca, în preajma Zilei Internaționale a Copilului.

Cele 15 instituții de învățământ din Timiș ce vor compune Conferința de Vest sunt următoarele: Colegiul Național Bănățean Timișoara, Școala Gimnazială nr. 1 “Theodor Bucurescu” Sânnicolau Mare, Școala Gimnazială Jimbolia, Școala Gimnazială nr. 24 Timișoara, Școala Gimnazială nr. 2 Timișoara, Liceul Teologic Sfântul Antim Ivireanul Timișoara, Școala Gimnazială Dumbrăvița, Școala Gimnazială Moșnița Nouă, Școala Gimnazială nr. 21 Vicențiu Babeș Timișoara, Liceul Teologic Romano-Catolic Gerhardinum Timișoara, Școala Gimnazială nr. 7 Sfânta Maria Timișoara, Școala Gimnazială nr. 2 Lugoj, Școala Gimnazială Șag, Școala Gimnazială nr. 30 Timișoara și Liceul Teoretic “David Voniga” Giroc.

La evenimentul de la UVT vor participa: Nicoleta Wilms (reprezentantul partenerului winsed.swiss), Mădălin Bunoiu (prorector UVT, universitate partener în cadrul proiectului Jr. NBA România), Cosmin Hogea (inspector școlar general adjunct în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Timiș, partener al proiectului Jr. NBA România), Alin Faur (președintele Asociației Județene de Baschet Timiș, arbitru internațional), Gordana Grubin (ambasador NBA, fostă jucătoare în WNBA), Mile Ilic (ambasador NBA, fost jucător în NBA) și Dragan Petricevic (directorul Jr. NBA League România Nord – Conferința de Vest).

Ambasadorii ediției din acest an sunt doi foști jucători de nivel înalt. Gordana Grubin (51 de ani, Serbia) a jucat în WNBA la echipele Los Angeles Sparks, Indiana Fever, Phoenix Mercury și Houston Comets, iar în Europa a evoluat în campionatele din Ungaria, Polonia, Rusia, Italia și Serbia. A câștigat Eurocup, a jucat o finală a Euroligii și a fost desemnată cea mai bună baschetbalistă din Europa în 2002. Mile Ilic (39 de ani, Bosnia-Herțegovina) are în CV două echipe din NBA (New Yersey Nets și Orlando Magic), una din NBA D-League (Colorado 14ers) și alte experiențe în Serbia (inclusiv la Steaua Roșie Belgrad), Spania, Lituania, Georgia, Liban, Bahrain și Iran.

