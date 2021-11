UVT îi ajută pe elevii din Serbia și de la Colegiul Bănățean să își facă planuri de carieră pentru integrarea pe piața muncii

Universitatea de Vest din Timișoara, în calitate de partener lider, alături de Školski Centar „Nikola Tesla”, Vârșeț, Serbia, Gimnazija „Borislav Petrov Braca”, Vârșeț, și Colegiul Național Bănățean, Timișoara, au implementat, începând cu data de 3.04.2021 un proiect de cooperare transfrontalieră.

Scopul este promovarea ocupării forței de muncă și servicii pentru o creștere favorabilă incluziunii (PA 1 Employment promotion and services for an inclusive growth). Obiectivul specific este ocuparea forței de muncă și mobilitatea forței de muncă (Employment and labour mobility) și se dorește a fi atins pe durata celor 12 luni de implementare. Valoarea totală a proiectului este: 391 739.25, din care contribuție publică: 58 760.90 și fonduri IPA: 332 978.35.

În ceea ce privește rezultatele obținute, la încheierea a 7 luni de implementare, prin acest proiect au fost realizate: un ghid de consiliere pentru cadrele didactice (suport ce sprijină profesorii claselor de liceu în orientarea în carieră și orientarea vocațională a elevilor); un curs de formare deschisă realizat cu 40 de cadre didactice (20 de profesori români și 20 de profesori sârbi) în cadrul Universității de Vest din Timișoara pentru a le oferi pregătirea minimă necesară de a realiza activități vocaționale cu elevii.

Totodată a fost stabilit un grup țintă format din 400 de elevi (200 de elevi români și 200 de elevi sârbi) care beneficiază de la începutul lunii octombrie, 2021 de activități concrete de consiliere și orientare în vederea integrării pe piața muncii și luării unei decizii privind cariera.

În momentul de față, în luna octombrie, 2021, în fiecare din cele 3 licee partenere (două licee din Serbia și un liceu din Timișoara) se desfășoară activități de autocunoaștere pentru elevii de liceu. Aceste activități sunt realizate de către cei 40 de profesori și vizează exerciții, fișe, chestionare, aplicații cu scopul autocunoașterii și descoperirii celor mai importante aspecte personale și profesionale, cu scopul orientării vocaționale și în carieră.

Nu în ultimul rând, proiectul lansează o platformă online de consiliere a carierei elevilor de liceu. Această platformă oferă posibilitatea de evaluare și autoevaluare pentru elevi, crearea unor planuri de carieră; portofolii profesionale cu scopul integrării pe piața muncii.

Proiectul este cofinanțat prin intermediul: Interreg-IPA Cross-Border Cooperation Romania-Serbia Programme și oferă șanse în plus elevilor de liceu pentru decizii privind cariera, atât în Banatul românesc, cât și în Banatul sârbesc.

