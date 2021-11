UVT îi ajută pe tineri să aibă o carieră de succes. Beyond Generations – Learning from experience

Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) a găzduit prima ediție din toamna lui 2021 a proiectul educațional public „Beyond Generations – Learning from experience”, ce se adresează tinerilor cu inițiativă din România.

Christina Verchere, CEO OMV Petrom, a deschis seria de toamnă a conferințelor „Beyond Generations – Learning from experience” la Universitatea de Vest din Timișoara.

Proiectul facilitează cunoașterea directă a unor manageri și lideri de top, din ale căror povești și cariere studenții pot să se inspire și să își aleagă modele de urmat. Prima ediție din această toamnă ce cuprinde conferințe organizate sub formă de webinarii live a avut-o ca invitat pe doamna Christina Verchere, CEO OMV Petrom, în cadrul unui eveniment produs cu sprijinul Gaz de România. Participanții au putut afla amănunte despre cariera de succes a uneia dintre cele mai puternice femei de afaceri din România.

Rectorul UVT, prof. univ. dr. Marilen Gabriel Pirtea: „UVT se află în avanpostul educației antreprenoriale promovate în universitățile din România, fapt confirmat și de cunoscutul studiu elaborat sub egida OECD și a Comisiei Europene, realizat de HEInnovate sub titlul “Supporting Entrepreneurship and Innovation in Higher Education in Romania”. Ne bucurăm că mulți dintre managerii de top din companiile cunoscute ale țării se află alături de studenții UVT, împărtășindu-le din experiențele lor, așa cum se întâmplă și în cadrul seriei de webinarii „Beyond Generations – Learning from experience”, un proiect educațional public relevant pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale a tinerilor”.

Seria „Beyond Generations – Learning from experience” va continua prin participarea unora dintre cele mai relevante modele din managementul autohton, alături de care studenții vor învăța aspecte practice și de actualitate în cele mai vizibile cariere de succes, bazate pe experiență valoroasă a celor care au atins noi culmi profesionale.

Ca universitate comprehensivă, reprezentativă pentru spațiul universitar românesc, UVT își reafirmă rolul în viața comunității prin angajarea în multiple proiecte publice, iar parteneriatului cu Federația Patronală Petrol și Gaze (FPPG) s-a construit pe acest fundament. Cum oportunitățile de educație pentru noua generație continuă sa fie parte din preocuparea FPPG, dialogurile cu manageri și lideri de top vor continua să se deruleze cu susținerea acesteia, prin intermediul platformei Gaz de Romania.

Studenții Universității de Vest din Timișoara au nevoie de modele de urmat, de profesioniști spre ale căror cariere să se uite, cu speranța de a le călca pe urme. E momentul să-ți începi propria carieră de succes și să-ți consolidezi cunoștințele prin intermediul evenimentului Beyond Generations – Learning from experience.

Comentarii

comentarii