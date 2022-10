UVT în clasamentele internaționale: Rezultate Best Global Universities Rankings 2023

Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) este prezentă în clasamentul internațional Best Global Universities Rankings 2023 pe a doua poziţie la nivel național, cu domeniul Fizică, ocupând la nivel național, în topul general, locul al treilea. Topul este realizat de US News & World Report din Statele Unite ale Americii.

În topul general Best Global Universities Rankings, UVT se poziționează pe locul 3 din 15 universități ierarhizate din România. La nivel internațional, UVT ocupă locul 889 din totalul celor 2165 de universități ierarhizate în acest an, din cuprinsul celor 90 de țări de proveninență. În ceea ce privește domeniile științifice, pentru domeniul Fizică, UVT s-a poziționat pe locul 279 la nivel mondial, din 750 de universităţi care ofertează programe de studii similare.

Rectorul UVT, Marilen Gabriel Pirtea: „Fizica ne aduce o confirmare internațională de prestigiu și în această ediție a rezultatelor rankingului realizat de US News & World Report din Statele Unite ale Americii. Consemnăm, din nou, o foarte bună situare a UVT, pe locul al doilea la nivel național în cadrul clasamentului universităților românești cu rezultate de marcă în domeniul Fizicii, un succes cu care ne mândrim și care ne obligă, deopotrivă.”

Indicatorii de performanţă ai Best Global Universities Rankings – General sunt:

reputaţia mondială (12.5%),

reputaţia regională (12.5%),

numărul publicaţiilor (10%),

numărul cărților (2.5%),

numărul conferințelor (2.5%),

impactul normalizat al citărilor (10%),

numărul total de citări (7.5%),

numărul de publicaţii regăsite în topul celor mai citate 10% publicaţii (12.5%),

procentul publicaţiilor regăsite în topul celor mai citate 10% publicaţii (10%),

procentul publicaţiilor cu colaborare internaţională raportat la totalul pe țară (5%),

procentul publicaţiilor cu colaborare internaţională al instituției (5%),

numărul de lucrări citate regăsite în topul celor mai citate 1% lucrări în domeniul de referinţă (5%)

și procentul publicaţiilor regăsite în topul celor mai citate 1% lucrări (5%).

Topul Best Global Universities Subject Rankings reflectă performanţa cercetării universităţilor în 47 de domenii de studii şi are la bază analiza datelor bibliometrice din perioada 2016-2020, extrase din baza de date Web of Science, o platformă web care acoperă peste 21.100 dintre cele mai influente și mai importante reviste științifice din întreaga lume în domniile: științe, științe sociale, arte și științe umaniste.

Best Global Universities Rankings este o clasificare realizată de US News & World Report din SUA ca răspuns la dorința tot mai mare a tinerilor americani de a se înscrie la programe de studii ale universităților din afara țării şi oferă un ranking al universităţilor de top din lume în scopul de a-i ghida în alegerea celor mai potrivite. Clasificarea este realizată cu sprijinul Clarivate Analytics şi a fost publicată pentru prima dată în anul 2015.

INFO: https://www.usnews.com/education/best-global-universities/romania/physics

