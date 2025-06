UVT mai aproape de tine! Înscrie-te la Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) simplu și rapid, în centrele de admitere din țară

Această perioadă a verii, în care elevii claselor a XII-a din toată țara au parcurs probele examenului de bacalaureat, este una încărcată și plină de provocări. La Universitatea de Vest din Timișoara știm cât de mult au muncit tinerii pentru acest moment și câtă dedicare au pus în fiecare etapă a pregătirii lor. Tocmai de aceea, ne-am asigurat că procesul de admitere la UVT este cât mai simplu și fără griji.

Pe lângă faptul că înscrierea se realizează online, nu e necesară nici prezența la sediul central din Timișoara pentru certificarea documentelor – venim noi mai aproape de tine, în centrele județene de admitere din țară.

Unde ne găsești?

Pe lângă centrele de admitere amplasate la sediile UVT din Timișoara, venim în sprijinul candidaților noștri și în anul 2025 cu centre de admitere organizate în țară, în colegiile naționale partenere UVT din mai multe județe:

Alba – Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan”, Alba-Iulia, bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 11;

– Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan”, Alba-Iulia, bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 11; Arad – Colegiul Național „Vasile Goldiș”, Arad, Calea Victoriei nr. 1-3;

– Colegiul Național „Vasile Goldiș”, Arad, Calea Victoriei nr. 1-3; Bihor – Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Oradea, strada Episcop Roman Ciorogariu nr. 18;

– Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Oradea, strada Episcop Roman Ciorogariu nr. 18; Caraș-Severin – Colegiul Național „Traian Lalescu”, Reșița, bulevardul Alexandru Ioan Cuza nr. 7;

– Colegiul Național „Traian Lalescu”, Reșița, bulevardul Alexandru Ioan Cuza nr. 7; Hunedoara – Colegiul Național „Decebal”, Deva, bulevardul Alexandru Ioan Cuza nr. 7;

– Colegiul Național „Decebal”, Deva, bulevardul Alexandru Ioan Cuza nr. 7; Mehedinți – Colegiul Național Economic „Theodor Costescu”, Drobeta-Turnu Severin, strada Orly nr. 37;

– Colegiul Național Economic „Theodor Costescu”, Drobeta-Turnu Severin, strada Orly nr. 37; Gorj – Colegiul Național „Ecaterina Teodoroiu”, Târgu Jiu, strada 1 Decembrie 1918 nr. 25;

– Colegiul Național „Ecaterina Teodoroiu”, Târgu Jiu, strada 1 Decembrie 1918 nr. 25; Satu Mare – Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Satu Mare, strada Mihai Eminescu nr. 5 (intrarea de pe strada Decebal, corpul B);

– Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Satu Mare, strada Mihai Eminescu nr. 5 (intrarea de pe strada Decebal, corpul B); Vâlcea – Colegiul Național „Alexandru Lahovari”, Râmnicu Vâlcea, strada General Praporgescu nr. 19.

De ce să vii la un centru județean de admitere?

te poți înscrie online , cu sprijinul colegilor noștri, care te vor ajuta să-ți completezi corect dosarul electronic;

, cu sprijinul colegilor noștri, care te vor ajuta să-ți completezi corect dosarul electronic; îți poți certifica documentele „conform cu originalul” – un pas esențial pentru admitere;

„conform cu originalul” – un pas esențial pentru admitere; dacă ești admis(ă) pe loc bugetat, poți aduce diploma de bacalaureat în original;

primești informații complete și sigure direct de la reprezentanții UVT;

direct de la reprezentanții UVT; nu mai pierzi timp pe drum.

Când ne poți vizita?

Te așteptăm cu interes și mult entuziasm în centrele județene de admitere, care vor fi deschise în următoarele perioade:

2 – 5 iulie 2025;

11 – 12 și 14 iulie 2025;

17 – 19 iulie 2025.

Prin excepție, centrul de admitere din județul Vâlcea va avea un program diferit, astfel:

2 – 4 iulie 2025;

10 – 11 iulie 2025;

17–18 iulie 2025.

În timpul săptămânii, de luni până vineri, centrele județene de admitere vor fi deschise în intervalul 09:00–16:00, iar sâmbăta vor funcționa în intervalul 09:00–14:00.

Punctele de înscriere și de preluare a documentelor din sediile Universității de Vest din Timișoara vor fi deschise în perioada 25 iunie – 23 iulie 2025, programul detaliat și locațiile sunt disponibile AICI.

Ce acte trebuie să ai la tine?

documentele (pe care le-ai încărcat deja pe platforma www.admitereonline.uvt.ro), în original sau copie legalizată;

diploma de bacalaureat în original (dacă ești admis pe loc bugetat) sau diploma de finalizare a studiilor universitare de licență, respectiv diplomă echivalentă cu acestea / adeverință echivalentă a diplomei.

Pentru a te asigura că ești inclus în clasamentul procesului de admitere, e necesar să prezinți,la punctele de preluare a documentelor din sediile UVT sau din centrele județene de admitere organizate de UVT, toate documentele necesare (în conformitate cu prevederile regulamentelor privind organizarea și desfășurarea procesului de admitere elaborate de facultățile UVT), în original sau în copie legalizată, până cu cel puțin o zi înainte de data afișării listelor cu candidații admiși (conform calendarului stabilit prin regulamentele facultăților UVT privind organizarea și desfășurarea procesului de admitere), pentru a fi scanate și certificate conform cu originalul, de către operatorii UVT.

Alege Universitatea de Vest din Timișoara și bucură-te de un proces de admitere simplu, bine organizat și aproape de tine!

