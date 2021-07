UVT și Academia Română Timișoara au lansat primul număr al revistei științifice SARA

Universitatea de Vest din Timișoara și Academia Română au lansat primul număr al revistei științifice The Syriac Annals of the Romanian Academy (SARA), la Facultatea de Litere, Istorie și Teologie din Timișoara.

Consiliul științific al revistei SARA este format din experți de renume mondial în studii siriace, precum: Sebastian Brock (Oxford University), George A. Kiraz (Institute for Advanced Study, Princeton University), Ute Possekel (Harvard University), Martin Tamcke (Georg-August-Universität Göttingen), Herman Teule (Katholieke Universiteit Leuven), Muriel Debié (École Pratique des Hautes Éudes, Paris), Pablo Argárate (Karl – Franzes Universität Graz), Jacob Thekeparampil (St. Ephrem Ecumenical Research Institute, Mahatma Gandhi University, Kottayam), Victor Spinei (Academia Română), Bogdan Tătaru-Cazaban (Institutul de Istoria Religiilor, Academia Română).

Întâlnirea a fost moderată de pr. prof. dr. Nichifor Tănase, consilier eparhial, și a reunit atât preoți profesori și cadre didactice de la Departamentul de Teologie din cadrul Facultății de Litere, Istorie și Teologie din Timișoara, cât și profesori de religie, studenți teologi și cercetători ai creștinismului răsăritean.

Primul număr inaugural al acestei reviste științifice SARA cuprinde 9 studii ce tratează diverse teme de teologie și mistică orientală, semnate de renumiți siriacologi și cunoscători ai istoriei, teologiei și spiritualității creștinismului sirian.

La eveniment a fost prezent fondatorul și redactorul-șef al publicației, dr. Cătălin Ștefan Popa, cercetător științific gr. III în cadrul Institutului de Istoria Religiilor al Academiei Române, care a realizat o incursiune în istoria creștinismului și ascetismului siriac, care îmbogățesc, fără echivoc, creștinismul universal, dar și despre valoarea studiilor siriace în construirea unei imagini holistice asupra vieții creștine. Având un curs de limbă siriacă și un stagiu de cercetare la Institutul de Cercetări Ecumenice „Sf. Ephrem”, din cadrul Universității Mahatma Gandhi din Kottayam – India, domnia sa a vorbit și despre valoarea tezaurului literaturii creștine de limbă siriacă, precum și despre cercetarea științifică și academică, la nivel internațional, în ceea ce privește opera teologilor și părinților sirieci.

„Inițiativa de a înființa o revistă de studii siriace a pornit la nivel internațional și am fost susținut de specialiști în domeniu, care m-au sprijinit în acest demers necesar de a avea o nouă publicație în acest domeniu cu un patrimoniu spiritual extraordinar, pe care vrem să-l valorificăm atât în România, cât și la nivel internațional. Primul număr include contribuții bazate pe texte culese din manuscris, multe dintre ele fiind traduse pentru prima dată pentru publicația noastră”, a menționat Cătălin Ștefan Popa.

Despre valoarea și importanța acestui proiect editorial atât pentru spațiul românesc, cât și pentru centrele universitare și de cercetare din întreaga lume, au vorbit: dr. George Kiraz (Lector, Institutul de Studii Avansate, Universitatea Princeton, SUA; Institutul Siriac Beth Mardutho, Piscataway, New Jersey), dr. Gabriel Rabo (Universitatea Catolică din Eichstätt-Ingolstadt, Germania), prof. dr. Pablo Argárate (Facultatea de Teologie Romano-Catolică, Universitatea Karl-Franzens din Graz, Austria; Director al Institutului Ecumenic și de Cercetare Răsăriteană și Patristică) și dr. Bogdan Tătaru-Cazaban (Director al Institutul de Istorie a Religiilor, Academia Română).

„Cătălin Ștefan Popa vine cu această inițiativă inedită, de a aduce în spațiul sud-est european această formă de teologie și spiritualitate orientală, reprezentată de contribuțiile patristicii siriace. Nume mari ale cercetării internaționale au susținut proiectul lui, fiind prezenți cu contribuții în primul număr al revistei. De asemenea, am beneficiat de prezența, în online, a unor specialiști internaționali, care au avut și mesaje înregistrate despre valoarea, importanța și ineditul acestui proiect, având în vedere că, în întreaga lume, mai sunt cinci reviste de teologie siriacă. Sperăm ca această apariție a primului număr să impulsioneze, iar, în cadrul teologiei noastre, să găsim disponibilitate din partea studenților noștri de a studia și învăța limba siriacă și, apoi, chiar de a traduce, mai ales că există colecții impresionante de papirusuri și codici vechi în siriacă, care nu sunt încă traduse într-o limbă de circulație internațională!”, a precizat părintele Nichifor Tănase.

Fondată sub egida Secției de Științe istorice și arheologie a Academiei Române, revista științifică SARA contribuie la cercetarea tradiției literare a creștinismului siriac și la diseminarea studiilor siriace în Europa. Revista se aliniază periodicelor de tradiție: L’Orient Syrien (Paris, 1956), Parole de l’Orient = Melto dmadnho (Kaslik, 1970), The Harp: a review of Syriac and Oriental studies (Kottayam, India, 1978), ARAM Periodical (Oxford, 1989), Hugoye: Jurnal of Syriac Studies (New Jersey, 1998), Journal of the Canadian Society for Syriac Studies (Toronto, 2010).

