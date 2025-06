UVT și Universitatea din Londra lansează primul program M.B.A. EXECUTIVE din vestul țării, cu recunoaștere internațională

Universitatea de Vest din Timisoara in asociere cu University of West London lansează primul program M.B.A. EXECUTIVE din vestul țării, cu recunoaștere internațională. Universitatea de Vest din Timisoara in asociere cu University of West London lansează primul program M.B.A. EXECUTIVE din vestul țării, cu recunoaștere internațională.

Intrarea Timișoarei și a UVT în rândul orașelor și, respectiv, a universităților care oferă programe de MBA Executive va influență mult mediul de business din vestul României și chiar bunăstarea și prosperitatea acestei regiuni. Istoria a dovedit că un oraș și o regiune nu pot fi crescute doar cu investiții financiare fără o educație puternică, în special a mediului antreprenorial și a managerilor de top (C-Level).

MBA Executive (EMBA) este un program de Master în Administrarea Afacerilor destinat profesioniștilor cu experiență managerială semnificativă care doresc să-și dezvolte abilitățile de conducere fără a-și întrerupe cariera.

Caracteristici-cheie ale unui EMBA:

Public țintă: Manageri, directori, antreprenori sau lideri cu 5–15+ ani de experiență profesională.

Networking: Colegii de clasă sunt adesea lideri din diverse industrii → rețea valoroasă de contacte.

Instituții care ofera programe de MBA Executive: Universități de top (ex: INSEAD, Wharton, HEC Paris, London Business School).

Curriculum: Strategii de afaceri, leadership, finanțe, inovație, transformare digitală, etică, etc.

Proiecte aplicate: Adesea legate de compania angajatului, cu aplicare directă în business.

Valoare: E-MBA este asimilat cu una dintre cele mai costisitoare programe de educatie din lume, fiind cotat între 20.000 și 150.000 EUR (în funcție de școală și țară).

Ambitia UVT si a partenerilor englezi este ca prima generatie de masteranzi E MBA sa poata accesa programul complet la o valoare de pana in 10.000 euro (sub 5.000 euro pe an).

Exemple de alte școli renumite care oferă EMBA:

INSEAD (Franța/Singapore)

Kellogg–WHU (SUA/Germania)

London Business School

IESE (Spania), Chicago Booth și HEC Paris.

Cine ar trebui să aleagă un EMBA?

Dacă ești deja într-o poziție de conducere și vrei să avansezi în ierarhia organizațională, să schimbi industria sau regiunea, să îți dezvolți o perspectivă strategică globală, să îți crești rețeaua profesională la nivel înalt.

Comentarii

comentarii