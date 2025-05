UVT va investi aproape 1,4 milioane de franci elvețieni pentru desfășurarea activităților de cercetare și internaționalizare

Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) reconfirmă statutul de centru de excelență în cercetarea științifică, obținând finanțare pentru trei proiecte internaționale în cadrul competiției MAPS – Multilateral Academic Projects, parte a programului Second Swiss Contribution, derulat de Swiss National Science Foundation (SNSF).

Competiția MAPS, cu o finanțare totală de 13,5 milioane CHF, încurajează colaborările multilaterale între instituții academice din Elveția și țările din Europa Centrală și de Est, având ca scop dezvoltarea de proiecte de cercetare de înalt nivel în domenii strategice precum sustenabilitatea, educația și inovarea socială. În România, programul este susținut de UEFISCDI și Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării (MCID).

Acest nou succes plasează UVT în rândul celor mai active și performante instituții de cercetare din România și Europa Centrală și de Est, demonstrând capacitatea de a se conecta la rețele internaționale, de a atrage fonduri competitive și de a contribui relevant la rezolvarea marilor provocări globale prin cercetare de vârf.

Prin cele trei proiecte selectate, UVT atrage o finanțare totală de 1.468.431 CHF, fonduri esențiale pentru desfășurarea activităților de cercetare, consolidarea echipelor de specialiști și internaționalizarea cercetării academice.

Cele trei proiecte câștigătoare sunt:

Avalanche Mitigation and Forest Dynamics under Climate Change in the Mountains of Southeastern Europe and the Alps

Coordonator UVT: Prof. univ. dr. Mircea Voiculescu

Exploring the Triad of Academic Writing, Critical Thinking and AI Literacy: Interdisciplinary Perspectives on Undergraduate Thesis Writing

Coordonator UVT: C.S. II Mădălina Chitez

Wellbeing of School Principals: A Longitudinal Perspective

Coordonator UVT: Prof. univ. dr. Laurențiu Maricuțoiu

Rectorul UVT, Marilen Gabriel Pirtea: „Performanța remarcabilă obținută de UVT în această competiție internațională reflectă strategia instituțională orientată spre excelență, internaționalizare și interdisciplinaritate. Prin implicarea în proiecte de cercetare de anvergură, Universitatea de Vest din Timișoara își consolidează poziția de lider regional și partener strategic în rețelele europene de cercetare, oferind soluții științifice cu impact real pentru societate.”

