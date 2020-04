De luni, 6 aprilie, programul ”Vă ajutăm din Timișoara” vine în sprijinul persoanelor de peste 65 de ani și a celor cu dizabilități din oraș și din împrejurimi, persoane care nu se pot deplasa și nu pot fi ajutate de familie sau vecini pentru a-si procura alimentele necesare.

Aduși sub aceeași umbrelă la inițiativa magazinelor PROFI, zeci de voluntari ai asociațiilor United Way, Rotaract, Vă ajutăm din Timișoara, Look Inside și FITT vor prelua, prin intermediul unui sistem de comunicare oferit de rețeaua de telefonie DIGI, comenzi pe care apoi le vor duce la casele solicitanților.

Persoanele care se califica pentru acest fel de sprijin din partea voluntarilor au de acum la dispoziție numărul de telefon 0356 406 517.

Aici pot suna de luni până duminică între orele 9.00-18.00, pentru a comanda produse pe care le vor primi la ușă, cu respectarea regulilor de siguranță impuse de situația actuală.

”Livrările sunt gratuite dar, din respect pentru efortul voluntarilor și pentru a evita abuzurile, îi încurajăm pe solicitanți să cumpere responsabil și să-și facă lista de cerințe pentru mai multe zile odată”, este mesajul organizatorilor.

