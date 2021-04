Vaccinare direct din mașină, la Arad

Mai multe persoane au mers, miercuri dimineaţă, la deschiderea centrului de vaccinare de tip drive-through, aflat în parcarea unui hipermarket, pentru a le fi administrat ser anti-COVID-19, între care şi străini care lucrează sau studiază în oraşul Arad.

Centrul în care persoanele se pot vaccina fără să coboare din maşină a fost amenajat de Primăria Arad în parcarea hipermarket-ului Remarkt, aici fiind disponibile peste 200 de locuri pe zi pentru administrarea serului de la Pfizer.

La ora deschiderii centrului, câţiva şoferi aşteptau deja în maşini pentru a li se administra vaccinul.

“Nu am reuşit să mă vaccinez până acum şi am profitat de această ocazie. Am încercat două luni să prind un loc prin programare, am fost şi la un centru unde erau locuri libere, dar mi-au spus că fără programare nu se poate şi că durează destul de mult”, a declarat, pentru AGERPRES, un arădean de 77 de ani, prima persoană care s-a imunizat în centrul drive-through.

Un taximetrist care a avut client la hipermarket a observat că se administrează vaccinuri şi a ales să îşi aştepte rândul.

“Am rezolvat două probleme dintr-un foc, dacă tot am avut client la magazin. Am vrut de multă vreme să mă vaccinez, dar acum am găsit momentul perfect şi am scăpat de o grijă”, a spus bărbatul.

Printre cei care au ales să se vaccineze direct din maşină s-au aflat şi străini care stau în Arad.

“Se confirmă că România este o ţară care ajută străinii care stau aici, iar asta mă face mândru. Nu am reuşit să mă programez în platformă, poate pentru că nu sunt cetăţean român. Am auzit de acest centru şi am ales cea mai simplă cale”, a declarat un italian care locuieşte în Arad.

Medicul care coordonează centrul drive-through, Alexandru Oancea, şi-a exprimat speranţa că interesul arădenilor va creşte pe măsură ce se va afla de posibilitatea imunizării direct din propria maşină.

“Chiar dacă vremea nu e prielnică, pentru că plouă, am avut persoane interesate încă de la deschidere şi ne aşteptăm ca interesul să fie tot mai mare”, a spus medicul.

Viceprimarul municipiului Arad, Lazăr Faur, care anunţase de marţi că primăria amenajează acest centru, a declarat că peste 200 de persoane pot fi vaccinate în fiecare zi, în cele două fluxuri disponibile, dar dacă interesul va fi mare, capacitatea de imunizare va fi mărită.

Vaccinarea direct din maşină este disponibilă zilnic între orele 8,00 şi 20,00.

Comentarii

comentarii