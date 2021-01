Vaccinul inventat de profesorul Virgil Păunescu la Timișoara intră în faza de testare la Universitatea din Tübingen. În România a fost ignorat

Jurnalistul și istoricul Marius Oprea a descoperit într-o publicație germană că un grup de cercetători de la Universitatea din Tübingen a trecut în faza de testare un vaccin bazat pe aceleași principii ca ale celui dezvoltat de către echipa de la Oncogen Timișoara, coordonată de Virgil Păunescu.

Echipa de la OncoGen a publicat încă din 8 februarie în revista open sourse Life Sciences articolulDesign of an Epitope-Based Synthetic Long Peptide Vaccine to Counteract the Novel China Coronavirus (2019-nCoV), semnat de Virgil Păunescu, Florina Bojin Gavriliuc și Michael Bogdan Mărgineanu.

Încă din februarie la Bucureşti au refuzat să-l creadă şi să-l ajute pe doctorul român. În schimb, vaccinul pe care cercetătorii timişoreni l-au obţinut în urmă cu un an va intra în faza de testare în Germania, aşa cum a anunţat recent un grup de cercetători de la Universitatea din Tübingen.

Vaccinul german este creat după aceleaşi principii şi foloseşte aceleaşi procedee. A primit imediat fondurile şi avizele necesare, pentru a intra în fazele care preced producţia lui. Am pierdut probabil un „tren” istoric – acela de a se fi inventat şi produs în România, leacul-minune al pandemiei, a fost de părere Marius Oprea.

Profesorul Virgil Păunescu, prin OncoGen, s-a asociat cu Institutul Cantacuzino din București pentru realizarea vaccinului. Guvernul nu a avut încredere într-un produs gata din iulie, care ar fi trebuit să treacă prin faza de testare. Costul total ar fi fost de 5 milioane de euro, dar de la ministerul cercetării s-au primit doar 250.000.

Profesorul Păunescu și l-a injectat în vară la clinica sa. Majoritatea specialiștilor români au râs de el. Avantajul acestui produs e că se administrează sub formă de spray și are o perioadă de 17 ani de imunizare.

Sursa: newstandard

Comentarii

comentarii