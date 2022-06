Val de aer tropical peste România. Temperaturi de pana la 36-37 de grade Celsius la Timișoara

România va fi lovită de un val de aer tropical. N-ar fi exclus ca în aceste zile să avem parte de caniculă.

„În următoarele zile vom avea parte de o vreme călduroasă în cea mai mare parte a țării. Astfel încât astăzi, maximele se vor încadra în general între 26-33 de grade Celsius. Duminică, între 27-32 de grade Celsius.

Pentru începutul săptămânii viitoare, vremea va fi călduroasă în majoritatea regiunilor, cu maxime cuprinse în general între 28-34 de grade Celsius. Cea mai călduroasă zi va fi marți, cu valori termice cuprinse între 29-36 de grade. Referitor la manifestările de instabilitate, acestea vor fi local în Banat și Oltenia și izolat în zona Crișana, pe parcursul zilei de astăzi. Mâine, manifestările de instabilitate vor fi local în Crișana, Banat, Oltenia, Dobrogea, precum și în zona montană și submontană.

În București, astăzi, o vreme călduroasă, cu maximul în jurul valorii de 32 de grade Celsius. Vor și înnorări seara și noaptea, dar va fi probabilitate redusă pentru ploi de scurtă durată. Pe parcursul zilei de duminică, vremea se va menține călduroasă, cu maximul în jurul a 31 de grade. Probabilitate mai ridicată pentru averse și descărcări electrice, după-amiaza și seara.

Săptămâna viitoare va debuta cu o vreme în continuare călduroasă, cu maxime în jurul a 32 de grade până marți, în jurul a 35 de grade. Cei care sunt pe litoral în vacanță se pot aștepta astăzi și mâine la o vreme în general frumoasă, caldă, cu apa mării cu valori în jurul a 22 de grade Celsius. Cu alte cuvinte, se vor bucura de aceste zile”, a precizat meteorologul Raul Ilea.

Masurile care trebuie respectate in caz de canicula:

– Deplasarile sunt recomandate in primele ore ale diminetii sau seara, pe cat posibil prin zone umbrite, alternand deplasarea cu repausul, in spatii dotate cu aer conditionat (magazine, spatii publice);

– Evitati aglomeratiile, expunerea la soare, efortul fizic intens intre orele 11:00-18:00;

– Purtati haine lejere, subtiri, deschise la culoare, palarii si ochelari de soare;

– Beti 1,5 – 2 litri de lichide pe zi, nu prea reci, apa, sucuri naturale din fructe si ceaiuri caldute (soc, musetel, urzici);

– Mancati fructe si legume (pepene, prune, rosii) sau iaurt – (echivalentul unui pahar cu apa); mancati echilibrat si variat insistand pe produsele cu valoare calorica mica;

– Evitati bauturile ce contin cofeina (cafea, ceai, cola) sau zahar (sucuri carbogazoase) in cantitate mare;

– Evitati alimentele cu un continut sporit de grasimi, in special de origine animala;

– Nu consumati alcool (inclusiv bere) – va deshidrateaza si va transforma intr-o potentiala victima a caniculei;

– Mentineti legatura cu persoanele in varsta (rude, vecini, persoane cu dizabilitati), interesandu-va de starea de sanatate a acestora si oferiti-le asistenta ori de cate ori au nevoie;

– Nu lasati copiii/animalele de companie singuri/singure in autoturisme;

– Cereti sfatul medicului de familie la cel mai mic semn de suferinta, manifestat de dumneavoastra sau copilul dumneavoastra;

– Creati un ambient care sa nu suprasolicite capacitatea de adaptare a organismului;

– Persoanele care sufera de diferite afectiuni isi vor continua tratamentul, conform indicatiilor medicului. Este foarte util ca in perioada caniculara sa se consulte medicul curant, in vederea adaptarii schemei terapeutice la conditiile existente;

– Pentru ameliorarea conditiilor la locul de munca se va reduce intensitatea si ritmul activitatilor fizice, se va alterna efortul dinamic cu cel static si se vor alterna perioadele de lucru cu perioadele de repaus, in locuri umbrite ori ventilate corespunzator.

In judetul Timis vor fi deschise 6 puncte de prim ajutor pe perioada caniculei. Dintre acestea, patru sunt in Timisoara si doua la Lugoj, in zonele aglomerate:

Oficiul Postal 1 Timisoara – bd. Revolutiei din 1989 nr. 2

Opera Romana Timisoara – Agentia de Bilete – str. Marasesti nr.2

Oficiul Postal nr. 5, Ghiseul 1 – str. 1 Decembrie nr. 90 Timisoara

Piata Iosefin Timisoara

Piata Iosif Constantin Dragan, Centrul Civic, Lugoj

Splaiul Morilor nr. 1, Piata Agroalimentara, Lugoj.

