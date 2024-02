Valentine’s Day, la Iulius Town: premii pentru îndrăgostiți, photo booth și meniuri speciale la restaurantele tale preferate

Iulius Town e destinația ta preferată de shopping, dar și locul ideal pentru a împărtăși momente unice alături de persoana iubită. Restaurantele au pregătit meniuri speciale pentru îndrăgostiți, iar photo booth-ul e gata să surprindă instantanee romantice. De Valentine’s Day, evocă momentele de început ale poveștii voastre de iubire și sărbătorește dragostea cu premii la Roata Cadourilor!

Ce ai zice de o sesiune de shopping, o ședință foto și o cină romantică la unul dintre restaurantele tale preferate? Vino la Iulius Town, pregătește-i cea mai frumoasă experiență romantică și bucură-te de shopping, explorând opțiunile variate pe care brandurile ți le pun la dispoziție! Vei avea parte de incursiuni romantice și de momente pline de bucurie în căutarea cadoului perfect.

Miercuri, 14 februarie, în intervalul orar 15:00-20:00, îndrăgostiții și nu numai sunt așteptați la etaj, în zona Intersport, cu premii pe loc la Roata Cadourilor, dar și cu sesiuni de fotografie la photocorner și video la 360 photo booth.

Și cum ,,Love and Food – It’s a perfect match!”, restaurantele din Iulius Town, cum sunt Czech In Iulius Town by Staropramen sau Pescada Porto, oferă meniuri speciale cu ocazia celei mai așteptate sărbători a dragostei, dar și o atmosferă care îmbină designul elegant al locației cu muzica live. Și la Daily Timișoara, at Fabrika, Enjoy Sushi, Kai, C House Milano, Fenice Palas Timișoara sau La Trattoria Bistro&Lounge poți petrece seri minunate, pentru că răsfățul culinar va îmbrăca cele mai inedite forme.

Ești în căutarea cadoului perfect pentru această zi specială? Celebrează dragostea cu rafinamentul floral al buchetelor și surprinde persoana iubită cu bijuterii delicate. Ai la dispoziție o multitudine de variante, iar, pe lângă aranjamentele clasice, poți opta pentru combinații inedite de flori, inspirate de designul grădinilor. Însoțește aceste buchete cu parfumuri în note fresh, cosmetice sau ținute de la branduri de fashion care exprimă personalitatea, definesc stilul și sunt adaptate preferințelor fiecăruia.

