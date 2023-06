Valer Kovacs, cel mai cunoscut polițist român de pe TikTok, le cere colegilor să nu mai amendeze șoferii

Desi procurorii din Arad i-au deschis un dosar pentru refuzul de a amenda soferii care circula pe autostrada A1 Deva – Nadlac, agentul sef Valer Kovacs, cel mai cunoscut politist roman de pe TikTok, a lansat un apel catre toti politistii din tara, intr-un clip video ce a devenit viral in numai cateva ore, prin care isi indeamna colegii sa protesteze impotriva guvernului si sa nu mai dea amenzi, ci doar avertismente.

„Fac apel la toti politistii romani sa adoptam aceasta forma de protest care nu va afecta societatea civila sub nicio forma. Cea mai dura forma de protest pe care o poate adopta un politist activ in Romania impotriva guvernului care ne-a ingenunchiat timp de 33 de ani este de a aplica avertismente scrise fara valoare. Gata cu fabrica de dat amenzi. S-a terminat!”, a spus Valer Kovacs in clipul video postat pe TikTok.

Clipul video a inregistrat peste 1,8 milioane de vizualizari in mai putin de 24 de ore, precum si aproape 120.000 de aprecieri.

Valer Kovacs este urmarit pe TikTok de peste 300.000 de oameni si a adunat, in total, la clipurile sale video peste 7 milioane de aprecieri.

Politistul este cunoscut pentru clipurile de pe TikTok in care demasca tentative de spaga, dar si pentru amenzile pe care le aplica cu rigoare, inclusiv institutiilor publice care nu isi fac treaba.

Sursa: antena3

