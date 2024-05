Valer Kovacs, poliţistul care i-a împrumutat motocicleta Dianei Şoşoacă. spune că nu face politică ”de nicio culoare”

Poliţistul Valer Kovacs, cel care i-a împrumutat Dianei Şoşoacă motocicleta şi casca de poliţie şi care este anchetat de IGPR, posta pe reţelele de socializare mesaje similare celor promovate de Diana Şoşoacă, şi avea apariţii la Zeus TV, alături de Luis Lazarus, un apropiat al Dianei Şoşoaca, deşi acum, odată cu iniţierea anchetei interne care îl vizează, spune că nu face politică ”de nicio culoare”., scrie news.ro

”Nu ţară-i a voastră boieri, voi sunteţi ai ţării/ Şi eu tot al ţării sunt/ Jur să respect Constituţia, aşa să îmi ajute Dumnezeu”, a scris Valer Kovacs pe pagina sa de Facebook în 26 mai 2022.

În aceeaşi postare, Valer Kovacs i-a menţionat pe următorii: ”Valer Kovacs, Kovacs Valer, Diana Iovanovici Şoşoacă- Oficial, Gabriela Cosmina Calitescu, Luis Lazarus-Zeus Tv, Anamaria Gavrilă, Ninel PEIA, Mihai Lasca, Sergiu Mihalcea, Rodica Boancă, Dumitru Coarna, Francisc Tobă, Cristian Anghel, Marian Motocu, Să Vorbim Despre Tine, Vremea Cernerii, Laurentiu Primo, Truth For Life”.

De asemenea, Valer Kovacs a apărut de mai multe ori la Zeus TV, televiziunea deţinută de Luis Lazarus, în uniforma de poliţist.

Acum, după ce IGPR a anunţat că îl va ancheta în urma întâlnirii cu Diana Şoşoacă în plină campanie electorală şi după ce i-a permis acesteia să folosească motocicleta şi casca Poliţiei, pentru un clip video, Valer Kovacs spune că nu face politică şi a cerut prietenilor de pe Facebook să îl susţină.

”Nu e un mesaj de propagandă politică, eu nu fac politică de nicio culoare. Chiar am şi spus că dacă venea şi Marcel Ciolacu pe autostradă, că şi dumnealui are numărul meu, şi mă suna şi îmi solicita că vrea să facă o poză cu mine sau cu motocicleta de poliţie, bineînţeles că acceptam. Nu sunt încuiat la minte”, a mai spus Kovacs.

De asemenea, Valer Kovacs a dezvăluit că a fost luată o primă măsură faţă de el, respectiv i-a fost retrasă motocicleta de Poliţie.

Poliţia Română a demarat verificări, după ce Diana Şoşoacă a postat pe reţelele de socializare un clip în care se urcă pe o motocicletă a Poliţiei, purtând o cască de poliţist. De asemenea, senatoarea s-a fotografiat şi cu un agent de poliţie, îmbrăcat în uniformă, verificările vizând posibila încălcare a Statutului Poliţistului.

Valer Kovacs, a reacţionat pe Facebook, cerând prietenilor săi să îl susţină şi să trimită mesaje pe adresele de e-mail ale Ministerului de Interne şi Guvernului României.

”Fac apel la voi toţi. Astăzi este ziua când eu am nevoie de voi toţi. Vă rog să ascultaţi până la capăt. Dacă consideraţi că merit, vă rog un mesaj de susţinere pe adresele de email de la guvern sau Ministerul de Interne. pm@gov.ro şi cabinet@mai.gov.ro. Când aţi venit la mine să facem o poză pe autostradă sau o îmbrăţişare, nu v-am cerut carnetul de membru de partid să văd de unde sunteţi sau cine sunteţi. Când aţi avut nevoie de un poliţist, de un ajutor, am fost acolo pentru fiecare dintre voi şi nu am încercat să vă amendez, am incercat să ajut. V-am respectat pe toţi şi niciodată nu am întors spatele nimănui indiferent de situaţie”, a scris Valer Kovacs pe reţeaua de socializare.

Poliţistul Valer Kovacs spune în filmarea de pe Facebook că nu a văzut nimic ieşit din comun să se întâlnească cu cineva în timpul serviciului său şi că s-a declanşat ”un mare haos naţional” după ce s-a fotografiat cu Diana Şoşoacă.

”Nu am văzut nimic ieşit din comun să mă întâlnesc cu cineva chiar dacă sunt în timpul serviciului, cu mulţi dintre voi m-am întâlnit în timpul serviciului şi nu a fost nicio problemă. Ţinând cont că este o persoană publică, s-a declanşat un mare haos naţional şi un mare deranj politic pentru că am îndrăznit să mă întâlnesc cu o persoană publică din sfera politică. E vorba de doamna senator Diana Ivanovici Şoşoacă. M-am întâlnit dimineaţă, cred că era ora 10, m-a sunat. Toţi politicienii au numărul meu de telefon şi oricare m-ar fi sunat aş fi dat curs solicitării să ne vedem în timpul lucrului, chiar dacă sunt de serviciu am voie să fac pauze. Şi cum eram în pauză, în una din parcările de pe autostradă, am acceptat să mă întâlnesc cu dumneaei. A fost un mesaj emoţionant pentru mine, pentru că mesajul în sine a fost de mulţumire la adresa mea pentru întreaga mea activitate pe care o desfăşor în cadrul Poliţiei Române”, a spus Valer Kovacs.

Șoșoacă îi ia apărarea polițistului

Senatoarea Diana Şoşoacă califică drept abuz ancheta demarată de IGPR împotriva poliţistului Valer Kovacs, cel care i-a dat casca şi motocicleta de serviciu pentru a realiza un videoclip, şi susţine că un asemenea poliţist ar trebui să fie ministru de Interne, transmite Agerpres.

Conducerea Inspectoratului General al Poliţiei Române (IGPR) a dispus de urgenţă efectuarea de verificări, după ce preşedintele partidului S.O.S. România, Diana Iovanovici-Şoşoacă, a postat în spaţiul public un filmuleţ în care apare urcându-se pe o motocicletă de poliţie şi purtând casă de poliţist. În replică la decizia IGPR, Diana Şoşoacă afirmă, într-un comunicat de presă, că a discutat, în calitate de senator, cu Valer Kovacs „despre abuzurile la care acesta este supus sistematic de către MAI”.

„Chiar şi ancheta pe care a pornit-o IGPR este tot un abuz împotriva lui Valer Kovacs, pentru că, de mult timp, oficialii din MAI încearcă să scape de acest poliţist exemplar, care nu s-a ascuns în spatele uniformei, nici nu a acoperit problemele din sistem, dimpotrivă, el este unul dintre cei care le-au adus la cunoştinţa publicului pentru a-şi face datoria faţă de poporul român, le-a remarcat şi le-a menţionat în rapoarte trimise conducerii MAI. În articolul 26 din Legea 96/2006, se menţionează că, pe durata exercitării mandatului, deputaţii şi senatorii sunt purtători ai autorităţii publice de stat. Cu această autoritate învestită de către poporul român şi de către Constituţia României am avut mult discutata întâlnire oficială cu domnul Valer Kovacs. Evident că am vrut să văd care sunt condiţiile în care lucrează un poliţist de la rutieră, mai ales un poliţist abuzat continuu de către statul român. Nu am participat la această întâlnire în calitate de candidat şi nu s-a discutat despre candidatura mea la niciuna dintre funcţii. S-a discutat exclusiv despre poziţia poliţistului abuzat de sistem, pentru că vrea să fie alături de oameni şi nu împotriva lor, aşa cum se comandă de la minister. Eu însămi sunt unul dintre românii abuzaţi de MAI, deşi sunt senator al României”, declară Şoşoacă.

În opinia sa, un poliţist ca Valer Kovacs ar trebui să fie ministru de Interne.

„Încercarea autorităţilor de a-l da afară pe domnul Valer Kovacs nu va face decât să-l propulseze în cele mai înalte funcţii din stat odată cu schimbarea puterii de la Bucureşti şi îmi dau din ce în ce mai mult seama că un poliţist ca Valer Kovacs ar trebui să fie ministru de Interne. Având în vedere abuzurile exercitate asupra acestui poliţist, voi sesiza organismele internaţionale încă o dată, anunţând că România se află într-o dictatură unde adevărul este interzis”, transmite Diana Şoşoacă.

