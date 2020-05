Vama Nădlac s-a golit că a venit ministrul Vela

Românii s-au călcat în picioare ca să intre în România, iar cozile s-au întins pe kilometri întregi. Totul până s-a anunțat vizita ministrului Vela, care s-a deplasat în Ungaria la o întâlnire cu omologul său, la Budapesta. Brusc, coada s-a sfârșit și Vama Nădlac 1 s-a golit. Informațiile au început să curgă pe surse că poliția maghiară ar fi oprit coloanele de români la solicitarea omologilor români și că parcările ar fi pline până la Szeged. Ministrul de Interne Marcel Vela a venit, a văzut și a plecat. El spune că știrea despre românii opriți în Ungaria este un fake news și că ceea ce se întâmplă acum în Vama Nădlac este o normalitate. Mai mult, le-ar fi dat și măști și apă românilor care au stat ore-n șir la coadă ca să intre în România. „Nu are nicio putere poliția de aici ca să oprească populația în Ungaria. În Ungaria există o regulă prin care se stipulează foarte clar orarul de tranzit la nivelul Ungariei pentru a veni spre România. Nu este un interval care să acopere 24 de ore din 24 de ore, este un interval bine stabilit, care permite tranzitul doar într-un spaţiu de timp decis de autorităţile de la Budapesta. În primă fază a fost până la 1,00 noaptea, după ce am discutat, şi autorităţile de la Budapesta au fost destul de deschise la propunerile noastre, s-a majorat intervalul şi acum tranzitul se face între ora 21,00 şi ora 13,00. În acest interval de timp se poate traversa Ungaria. Dacă se depăşeşte acest interval de timp, se face din nou staţionare la intrarea în Ungaria şi se aşteaptă ora 21,00. E un fake news!”, a spus furios ministrul Marcel Vela în Vama Nădlac. El a anunțat și vești pe care le așteptau românii: „De mâine (miercuri – n.r.), în urma discuțiilor de azi (marți – n.r.), Poliția de Frontieră din Ungaria și din România vor stabili următoarele lucruri: tranzitul de autoturisme să se facă pe mai multe intrări, pentru că acum se face doar pe Nădlac, Nădlac 2 și la intervenția noastră și înțelegerea dânșilor (…) și pe încă trei puncte. După discuția de astăzi avem posibilitatea să deschidem pe încă cinci puncte. Acum se intră pe Nădlac 1, Nădlac 2, pe Vărșand, pe Borș și Petea. De mâine, dacă ne înțelegem și sper să ne înțelegem în urma discuțiilor de astăzi, se va putea intra pe Cenad, pe Turnu, pe Salonta, pe Valea lui Mihai și pe Urziceni. În acest mod, evident că fluxul de mașini chiar dacă vine pe fluxul din Ungaria într-un mod organizat, pe interval de timp, în acest sens se poate bifurca pe 10 direcții, ceea ce este foarte bine, că scade presiunea pe Nădlac 1 și Nădlac 2. Am discutat şi cu ambasadorul nostru la Budapesta, au fost şi cazuri în care Ambasada a orientat de la Budapesta spre ieşirile din ţară din partea nordică şi cetăţenii au dorit să intre pe Nădlac 1 şi Nădlac 2. Şi atunci va trebui o a doua iniţiativă pe care să o avem, pentru a informa, în timp util, pe toţi cei care doresc să tranziteze Ungaria spre România despre timpii de aşteptare”.

De asemenea, s-a pus și problema transportului de persoane, pe care ministrul Vela vrea să-l rezolve: „Coroborat cu faptul că pe analizele noastre dacă se deschide acest transport de persoane scade presiunea cu autoturismele, partea maghiară este deschisă la dialog, (…) să stabilim un culoar doar pentru microbuze și autocare. Acest traseu să fie deschis, spre deosebire de cel pentru autoturisme, 24 din 24 de ore. Un autocar ar cuprinde ca volum de pasageri cel puțin 10 autoturisme. Presiunea care vine pe punctul de trecere a frontierei va fi foarte redusă și vom încuraja acest transport cu autocare sau microbuze care va fi organizat indiferent de oră. Realizăm un traseu strict pentru autocare, 24 de ore din 24 de ore. Acest traseu va fi pe autostradă, dar nu depinde de noi, ci de Ungaria. Ei au fost foarte deschiși la propunerile noastre. Mâine o să discute ei”.

Declarațiile liniștitoare ale ministrului au fost contrazise pe teren. Deși se știa despre presiunea pe vamă, cele două puncte de trecere de la Nădlac au fost practic goale în timpul vizitei lui Marcel Vela. Oamenii nu au confirmat că ar fi primit ceva în timp ce au așteptat să intre în România înainte de venirea ministrului. Imaginea lăsată a fost cea a unei vizite de lucru specifică altor vremuri, cu aranjamente ca situația să dea bine sub ochii demnitarului. După care, ca de obicei, aglomerația se va reface în Nădlac, cea mai tranzitată vamă la frontiera cu Ungaria.

