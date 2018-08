Vernisajul expoziției Woman, all too Woman – un mare succes, la Muzeul de Artă Timișoara

Vernisajul expoziției Woman, all too Woman – un mare succes, la Muzeul...

Miercuri, 15 august, de marea sărbătoare creștină Sfânta Marie, de la ora 19.00, la Muzeul de Artă Timișoara, a avut loc vernisajul expoziției Woman, all too Woman, considerată evenimentul de artă contemporană al anului la Timișoara.

La deschiderea au fost prezenți prof. univ. dr. Victor Neumann, directorul Muzeului de Artă, Simona Neumann, directorul executiv al Asociației Timișoara Capitală Culturală Europeană 2021, alături de zeci de participanți.

Woman, all too Woman reunește cele mai importante artiste ale momentului din Europa printre care și una dintre cele mai cunoscute lucrări de artă contemporană ale Marinei Abramović – „Balkan Baroque”. Expoziția Woman, all too Woman propune o serie de artiste importante ale scenei contemporane românești și est europene, femei pe care le unește o forță deosebită, o putere de înțelegere, sintetizare și exprimare inedită, o dorință de cunoaștere și o capacitate creativă de excepție: Marina Abramović, Aura Bălănescu, Josѐpha Blanchet, Elena Bobi Dumitrescu, Alina Cioară, Andra Ciocoiu, Dana Constantin, Suzana Fântânariu, Andreea Hereșanu, Emilia Jagica, Aurora Kiraly, Adriana Lucaciu, Andreea Medar, Liliana Mercioiu Popa, Jelena Micic, Doina Mihăilescu, Silvia Moldovan, Ada Muntean, Ana Maria Negara, Simona Nuţiu Gradoux, Carmen Nicolau, Marilena Preda Sânc, Florica Prevenda, Kristina Rațiu Demuth, Axenia Roşca, Linda Saskia Menczel, Eva Maria Schartmüller, Diana Serghiuţă, Alina Ondine Slimovschi, Oana Stoian, Nada Stojici, Minodora Tulcan, Agnes Varnai, Simona Vilău, Victoria Zidaru. Curator expoziție este Andreea Foanene, iar coordonator proiect, Mirela Stoeac-Vlăduți.

Expoziția este realizată în cadrul proiectului BaroquellUrban, ediția a III-a, organizat de METASpațiu, împreună cu Muzeul de Artă Timișoara, aduce în prim plan, pe parcursul celor două luni de desfășurare, peste 30 de artiste din România, Serbia, Ungaria, Austria și Franța, peste 120 de lucrări de artă (pictură, sculptură, fotografie, instalație, obiect), precum și o serie de evenimente speciale: conferințe, dezbateri, performance, artist talk, teatru, ateliere, tururi speciale ș.a.

Eveniment realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului Timișoara, Consiliului Județean Timiș.

Comentarii

comentarii