Vești de pe șantierul cinematografului Studio: “Structura e terminată undeva la 60 la sută, iar la modul general suntem la 30 la sută” – foto

Veşti noi de pe şantierul cinematografului Studio din centrul Timișoarei. Lucrările structurale de la subsol și parter sunt gata, iar acum se lucrează în partea superioară a clădirii și la sala mare de cinema.

“Ca și structură, subsolul este gata, parterul este gata, acum lucrăm la etaj. Am consolidat grinzile, am turnat placa închinată de la sala mare, acuma lucrăm la pereții de la cele două săli. Cam în două săptămâni vor fi toți pereții gata. Apoi vom ajunge la cota unde va fi un hub. Mai avem planșeul acela și terasa. Cam asta tot. Așteptăm săptămâna asta și instalațiile de climatizare, materialele, stațiile electrice… Pe partea de structură am avut ceva probleme, a trebuit să schimbăm proiectantul. Dar până ajungem la partea de sus, o să primim tot ce trebuie.

Structura e terminată undeva la 60 la sută, iar la modul general undeva la 30 la sută.

Vrem să închidem toți pereții până la toamnă, să terminăm fațada, structura să fie gata și apoi putem să lucrăm la interior, finisaje și instalații.

Anul viitor, în luna martie, când e termenul de predare, o să fie gata”, a spus un reprezentant al firmei care reabilitează Cinema Studio.

Viitorul cinematograf va dispune de două săli de proiecţie: una de 200 locuri şi una de 64 locuri. Podul amenajat se va transforma într-o sală multifuncţională, zona administrativă și tot aici va funcționa un HUB modern dedicat educaţiei prin film şi producţiei locale de film. Pe terasa clădirii va funcţiona un café-cinema, pentru 80 de persoane, unde se vor organiza proiecţii de film în aer liber.

La parterul cinematografului vor exista un lobby şi o recepţie modernă care va include un cineshop, o cafenea şi două studiouri pentru montaj sunet şi video.

Proiectul de transformare va costa aproximativ 3 milioane de euro şi este rodul unei colaborări între Primărie, proprietara cinematografului, Institutul Francez din România şi asociaţiile Pelicula Culturală, Marele Ecran, Documentor şi Timishort. Proiectul de arhitectură în valoare de 150.000 de euro a fost finanţat de Groupama.

