Via Profi – universul dedicat promovării și susținerii producătorilor locali din România

Via Profi este un instrument de explorare culinară care te însoțește prin țară și te ajută să descoperi oameni pasionați și dedicați ce îți oferă ocazia să le treci pragul și să le guști bunătățile!

”Călătorind local, mâncând sănătos, trăind și spunând povestea acestor experiențe mai departe, contribuim cu toții în a duce mai departe tradițiile într-un mod sustenabil și cu grijă față de noi toți și față de natură”, este mesajul Profi.

„Noi, Profi, ne-am străduit mereu să susținem producătorii locali și să promovăm valorile culinare, munca grea și pasiunea specifică celor care aleg să crească, producă și dea mai departe tradiția produselor românești. În drumurile noastre am descoperit o serie de mici producători care, deși nu vor putea (și nici nu trebuie) să livreze constant în magazine, credem că merită toată recunoașterea și atenția clienților noștri. România este o țară cu o moștenire culturală bogată și diversă, iar prin intermediul Via Profi ne propunem să aducem această moștenire la îndemâna tuturor”, este mesajul retailer-ului Profi.

Prezentăm două familii din Timiș înscrise pe Via Profi:

Din Dragșina este Morar Petra-Lavinia

Familia Petrei a renunțat la viața de oraș și s-a mutat la țară, optând pentru liniștea naturii. Au o grădină cu de toate de unde orice doritor își poate culege singur produsele, timp în care copii se pot juca cu pisicile sau cu poneiul ori se pot da în hamac. ”Gradina Farmely”, zic ei, este un mic paradis al oamenilor, al animalelor și al naturii în general. Situată în câmp, în afara satului Dragșina, este menită să creeze o adevărată experiență de care fiecare client să își amintească cu mult drag. Încurajează consumul de produse natuarale, promovează și susțin principiul creșterii firești folosind în activitatea lor doar îngrășăminte naturale. Ne asigură că ceea ce ajunge pe mesele clienților este fix ceea ce se consumă în familia lor. Pot fi vizitați oricând, porțile lor fiind mereu larg deschise.

Produse oferite: roșii, ardei, sfecla roșie, morcov, ridichi, ceapă verde, mărar, pătrunjel, zmeură și căpșuni.

Contact 0731.330.287email morar.petra84@gmail.com

Din Belinț este familia Barboni Ionel-Valentin

De 26 de ani se ocupă împreună cu soția de grădinărit. Au de toate: varză, conopidă, cartofi, roșii, pătrunjel, etc. Salvia, pe care o usucă și o macină, o recomandă cu încredere atât pentru prepararea ceaiului, cât și pentru pregătirea fripturii sau a altor tipuri de preparate. Își vând produsele la piața volantă din Timișoara și cu livrare la domiciliul clienților.

Produse oferite: varză, conopidă, broccoli, varză kale, cartofi albi și roz, morcovi, păstârnac, țelină, roșii castraveți etc.

Contact 0741.276.848 vali.barboni@yahoo.com

Via Profi reprezintă un întreg univers dedicat promovării și susținerii producătorilor locali din România, aducând în prim-plan produsele lor autentice și tradițiile transmise cu grijă din generație în generație. Scopul Profi este de a conecta consumatorii cu o varietate de produse autentice românești, create de mici producători cu pasiune și devotament pentru tradițiile locale.

Profi colaborează cu producători din diferite regiuni ale țării, în așa fel încât să poată oferi o gamă variată de produse autentice, care reprezintă specificul și tradițiile fiecărei regiuni din țara noastră. Putem spune că Via Profi este un veritabil portal către descoperirea României autentice. De la produse de carmangerie și produse lactate, la produse conservate și produse apicole, micii producători sunt gata să te încânte cu produse selectate cu grijă, care au o poveste în spate și o legătură cu tradițiile și cultura românească.

Unul dintre aspectele cheie ale Via Profi este sustenabilitatea.

Specialiștii Profi au explicat:

”Susținem producătorii locali care adoptă practici prietenoase cu mediul și care respectă resursele naturale. Astfel, promovăm un stil de viață sustenabil, în armonie cu natura și comunitățile locale. Prin achiziționarea produselor de la producători locali, nu doar că vei savura gustul autentic al produselor artizanale românești, dar vei contribui și la menținerea tradițiilor vii și la dezvoltarea economică a comunităților locale.

Via Profi facilitează și o conexiune directă între consumatori și producători, oferind oportunitatea de a interacționa, a pune întrebări și a descoperi mai multe despre procesul de producție sau despre tradițiile specifice fiecărui produs. Astfel, nu doar că vei cumpăra produse de calitate, ci vei avea și o experiență autentică și personală la fiecare achiziție.

Dacă îți dorești să experimentezi adevărata bucurie a produselor locale, Via Profi este platforma perfectă pentru a-ți satisface aceste dorințe. Într-un singur loc, ai acces la tradiții, gusturi și meșteșuguri care definesc țara noastră. Descoperă România autentică prin intermediul Via Profi și îmbrățișează bogăția culturală și gusturile autentice ale acestei țări minunate. Fiecare produs pe care îl cumperi de pe Via Profi este o modalitate de a sprijini producătorii locali și de a păstra vie tradiția românească pentru generațiile viitoare”, îndeamnă Profi.

Comentarii

comentarii