Vicepreședintele CJ Timiș acuză constructorul de pe șantierul de la Moșnița de lucrări proaste: ”Afară-i vopsit gardul, înăuntru leopardul”

Cristian Moș, vicepreședintele Consiliului Județean Timiș, spune că firma care se ocupă de lărgirea la patru benzi a drumului județean de la Moșnița a îngropat greșit tubulatura pentru comunicații în cadrul proiectului. Ca urmare, aceasta este spartă pe anumite porțiuni. Moș spune că pe șantier se lucrează pe principiul ”Afară-i vopsit gardul, înăuntru leopardul”.

„În lucrarea de lărgire la patru benzi din Moșnița proiectul presupune, așa cum este normal, amplasarea unor tuburi îngropate care să le servească furnizorilor de internet și televiziune pentru amplasarea firelor și totodată pentru protecția acestora. În anul 2022 este absolut normal și necesar să scăpăm de firele supraterane. Zilele trecute am fost sesizat de mai mulți locuitori din Moșnița că aceste tuburi ar fi sparte. Am fost pe șantier și da, probabil din cauza faptului ca nu s-au respectat procedurile, aceste tuburi sunt sparte. Ce înseamnă asta? Simplu: lăsate așa aceste tuburi ar provoca în anii ce vin o mulțime de inconveniente. O mulțime de viitoare lucrări de reparații, o mulțime de bani, nervi și mici șantiere datorate de lucrarea inițială făcută greșit. Nu pot permite așa ceva. Am cerut verificarea video a tuturor tuburilor montate pe acest șantier și, acolo unde sunt sparte, am cerut înlocuirea lor chiar dacă asta înseamnă redeschiderea șantierului pe anumite porțiuni. Am transmis echipei tehnice de pe teren și dirigintelui, în a cărui responsabilitate se află lucrarea, nemulțumirea față de modul în care s-a lucrat acolo și profunda dezamagire că o lucrare care putea să fie făcută bine a suferit atât de multe nereguli. Nu există opțiunea să accept lucrarea în acest fel”, a anunțat Moș.

Când a ajuns pe șantier, el a constatat și alte nereguli, legate de asfaltul turnat pe trotuare și pistele de biciclete.

Comentarii

comentarii