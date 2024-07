Viceprimarul Cosmin Tabără vrea o strategie de stat în domeniul adăposturilor de protecție civilă

Miercuri, la Prefectura Timiș, a avut loc o întâlnire cu conducerea Inspectoratului General de Urgență, Primăria Timișoara și reprezentanții Curții de Conturi București. Subiectul abordat a fost un audit despre situația adăposturilor civile de la nivel de județ și municipiu.

Prezent la eveniment, viceprimarul Timișoarei, Cosmin Tabără, a propus realizarea unei strategii, la nivel național, pe tema adăposturilor civile. Acestea sunt un subiect care nu se vede pe vreme de pace, dar necesitatea e constatată pe vreme de război.

”Așa cum am spus de atâtea ori, contextul geopolitic actual creează presiune pe autorități. De zeci de ani nu s-a făcut nimic pentru siguranța cetățenilor în cazul izbucnirii unui conflict major. Din păcate, s-a trăit în speranța că niciodată nu se va mai întâmpla nimic major la nivel de conflict militar. Adăposturile civile nu atrag atenția pe timp de pace, dar, din păcate, nu știm ce ne rezervă viitorul. E bine să fim precauți. Mai ales că, uitându-ne la declarațiile unor iresponsabili care guvernează în anumite state, nu știm unde se poate ajunge”, a spus Tabără după eveniment.

Din păcate, la Timișoara situația adăposturilor civile e un dezastru, dar unul care pare să se rezolve.

”Așa s-a ajuns ca, în Timișoara, atunci când mi-am preluat mandatul de viceprimar, să avem – ATENȚIE! – doar un singur adăpost civil reglementat juridic, adică intabulat pe Primăria Timișoara, restul de 91 nefiind înscrise în cartea funciară. Și vorbim despre una dintre regiunile României care are publicitatea imobiliară reglementată prin Carte Funciară imediat după anul 1700! Imediat am început pregătirea documentațiilor pentru reglementarea juridică a lor, astfel încât, acum, avem 48 de adăposturi intabulate, restul de 41 fiind în proceduri. Care, din păcate, vor mai dura… Dar important e să rezolvăm problema nu să ne plângem! Pasul următor este începerea reparării lor prin demararea investițiilor pentru a le reda destinației lor inițiale.”, a completat Tabără.

E nevoie de o strategie la nivel național, nu doar la nivel local. Adăposturile amenajate noi, în zonele orașului sunt o necesitate clară.

”În discuțiile cu reprezentanții Curții de Conturi și ai IGSU, am abordat situația adăposturilor existente în oraș, atât cele aflate în proprietatea primăriei, cât și cele din domeniul privat. Legea prevede că orice clădire construită pe o suprafață de mai mult de 600 mp, prevăzută cu subsol, trebuie să aibă adăpost civil. Dar este nevoie și de o strategie pentru viitor, în prezent doar țările nordice fiind pregătite din acest punct de vedere. Pe lângă aceste adăposturi prevăzute în imobile blocuri, trebuie gândite și construite și adăposturi publice în diferite zone ale orașului. Am propus ca la nivel de stat să existe o viziune, o strategie națională în acest sens, dar și găsirea unei surse de finanțare, pentru a nu împovăra unitățile administrative teritoriale. Mai mult decât atât, nefiind o urgență, ci doar o reglementare a acestor spații, toate aceste investiții se pot face în timp, iar acționând cu cap, în 3-5 ani am putea avea un sistem național organizat cu un efort minim. Ceea ce au remarcat auditorii de București a fost că Timișoara este singurul oraș din țară care s-a apucat serios de soluționarea problemelor juridice ale acestor adăposturi, dar mai mult decât atât, este și singurul oraș care a ”însemnat” aceste spații cu noile semne: triunghiul albastru în pătratul portocaliu , cu codul QR prin care îți sunt indicate toate adăposturile civile din oraș.

