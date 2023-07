Viceprimarul Dan Vîrtosu explică situația privind executările silite de la Giroceana și sensurile giratorii de pe Calea Timișoarei

Dan Vîrtosu, viceprimarul cu funcție de primar al comunei Giroc, atenționează că, în ultima perioadă, are loc o exploatare emoțională și politică a unor situații din localitate.

Zilele acestea sunt aduse în discuție situația executărilor silite de la Giroceana și sensurile giratorii de pe Calea Timișoarei.

Vîrtosu mai atrage atenția că, în ambele situații se apelează la manipulare și se dă vina pe administrația locală, actuală.

Situația este mult mai simplă și Dan Vîrtosu explică:

”Giroceana SRL și Primăria Comunei Giroc sunt două entități juridice distincte, dar care colaborează, în interesul cetățenilor, pe anumite lucrări (iluminat stradal, curățare și cosmetizare copaci, curățenie stradală manuală, curățare șanțuri) la fel cum a fost și pană acum câțiva ani.

“Încă de când am preluat atribuțiile Primarului Comunei Giroc, cunoscând problemele legate de apă și canal din comuna noastră, am depus toate eforturile și am susținut că gestionarea acestui serviciu să fie făcută de operatorul regional, AQUATIM S.A, lucru care s-a și întâmplat”, spune Vîrtosu.

Deciziile privind emiterea facturilor și stabilirea modalității prin care Giroceana decide să recupereze datoriile de la cetățeni, nu intră în atribuțiile Primăriei comunei Giroc. Este normal și logic ca Giroceana să dorească să recupereze banii pentru serviciile prestate.

“Singurul lucru pe care l-am putut face, pentru a verifica dacă s-au respectat procedurile legale, a fost să solicit un audit prin care să se verifice dacă pană la transmiterea solicitărilor către executor s-au respectat toți pașii legali.

Raportul de audit îl vom face public, după finalizare.

Încă un aspect important, până la acest moment, Primăria Comunei Giroc nu a achitat nicio datorie a Giroceana SRL către Aquatim, lucru confirmat și în comunicatul de presă a celor de la Giroceana. Vă las link în comentarii cu acest comunicat”, spune Vîrtosu.

“Vă înțeleg dorința și nemulțumirile privind traficul dificil. Așa cum am susținut și în fața CJT, atunci când am cerut ca acest tronson de drum să intre în administrarea noastră, este nevoie de sensuri giratorii care să permită fluidizarea traficului, nu blocarea lui”, a explicat viceprimarul.

Marti, el a trimis echipe în teren care să măsoare dacă se respectă proiectul tehnic și până în acest moment, îl respectă.

“Propun să așteptam finalizarea lucrărilor, inclusiv semnalizările impuse de proiect și apoi, cu siguranță dacă sunt probleme în teren, eu personal voi înainta situația către CJT. Nu uitați că rolul acestor sensuri este și să reducă numărul accidentelor, care nu sunt puține…

Acțiunile mele, bazate pe fapte și nu pe vorbe, sunt în interesul comunității și vă mulțumesc pentru susținere, critici constructive și dorința de a face ceva pentru comuna noastră, împreună. Să auzim numai de bine!”, a concluzionat Dan Vîrtosu.

De asemenea, viceprimarul cu funcție de primar, Dan Vîrtosu, a mai spus următoarele:

“Toți cei care mă cunoașteți știți foarte bine că, de când fac parte din administrația locală, nu am fugit de responsabilitate.

Am fost mereu asumat și transparent și am ținut cont doar de bunăstarea voastră, a cetățenilor din comuna Giroc.

Cărțile au fost de fiecare dată la vedere și pe masă, fără combinații politice sau de grup. Dacă am fost întrebat de ceva sau am putut să acord o mână de ajutor, am făcut-o fără să stau pe gânduri și așa am sa procedez și pe viitor.

Știu foarte bine, ca voi toți, că e loc și de mai bine în administrația locală, că mai e mult până sa facem totul ca la carte și până sa avem un serviciu public funcțional în toate compartimentele, așa cum îmi doresc și eu.

Este foarte important ca, indiferent de culoarea politică, oamenii politici să înțeleagă că administrația trebuie să o facem împreună, doar în folosul dumneavoastră”.

