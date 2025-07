Viceprimarul Lațcău anunță o nouă victorie în justiție împotriva TT Solaria

Administrația locală timișoreană a câștigat definitiv un proces împotriva TT SOLARIA, una cu care primăria nu a avut nici pe departe cea mai bună relație, anunță Ruben Lațcău, viceprimarul Timișoarei. Firma s-a ales cu penalizări, cu anulări de contracte și, în final, cu un certificat negativ. Numită de Lațcău “o firmă cu istoric de abandonuri de șantiere și litigii”, societatea a solicitat suspendarea certificatului negativ emis de municipalitatea timișoreană.

“Am obținut victoria definitivă în instanță. Au încercat anularea certificatului negativ – azi am câștigat definitiv.”, spune Lațcău.

Conform viceprimarului, firma ar fi blocat și derularea în continuare, cu altă firmă, a contractului pierdut.

“Dar între timp, TT Solaria – un constructor toxic, cu cazier moral – încearcă din nou să tragă educația copiilor în noroi. După ce a păgubit copiii de la Școala 30, aceeași firmă sabotează din nou investiția: a contestat licitația pentru restul lucrărilor, doar ca să blocheze continuarea proiectului. Am făcut tot ce ține de administrație în privința acestui constructor: am aplicat penalități, am reziliat contractul, am emis certificat negativ. Dar nu e suficient. Cât timp sistemul nu e curățat de astfel de firme – care se prezintă la licitații cu asigurări false, lucrări abandonate și dispreț total față de lege – vom fi, din păcate, doar încetiniți. Nu opriți, dar încetiniți.”, conform lui Lațcău.

El subliniază că Primăria a depus plângere penală împotriva firmei, dar că cercetările trenează.

“Investim masiv în educație, iar Timișoara merită constructori serioși. Am depus, deja de doi ani, o plângere penală pentru fapte grave împotriva acestei firme. Zace într-un sertar. Și, în tot acest timp, proiecte care ar trebui să fie pentru copii, pentru profesori, pentru educație, rămân blocate de aceeași firmă cu cazier moral. Plângerea există, dovezile există, așteptăm motivația procurorilor”, transmite viceprimarul.

