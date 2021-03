Viceprimarul Ruben Lațcău: „Redeschidem șantierele”. Urmează să fie lansată licitația pentru documentația de la drumul de legătură și podul peste Bega de la pasajul Solventul

Viceprimarul Timișoarei, Ruben Lațcău, l-a însoțit pe primarul Dominic Fritz, miercuri, la conferința de presă a acestuia. „Vicele” a prezentat o listă de proiecte pentru care Primăria Timișoara va aplica pentru obținerea de fonduri europene nerambursabile și stadiul lucrărilor la diferite obiective. O noutate exprimată de Lațcău este legată de pasajul Solventul. Mai exact, viceprimarul a spus că în scurt va fi lansată licitația pentru documentația tehnică necesară construirii unui drum de legătură și a unui pod peste Bega la pasajul Solventul.

„Redeschidem șantierele. Vom construi un drum de legătură și un pod peste Bega în prelungirea pasajului subteran Solventul, iar la Pasajul Solventul, care costă tot aproape 24 de milioane de euro, lucrările vor începe în vara acestui an, după ce va fi finalizată proiectarea. Am lucrat în ultimele luni la proiectul de la Solventul. Am reușit să deblocăm relația cu antreprenorii care lucrează la viitorul pasaj subteran. El este în acest moment în proiectare, iar în această vară vor începe lucrările efective la acest pasaj subteran”, a declarat Ruben Lațcău.

Printre altele, acesta a mai menționat că pe 15 martie vor începe lucrările pe Calea Bogdăneștilor, alt proiect important cu finanțare europeană. În acest an, a mai promis acesta, vor fi înaintate procedurile la bulevardul Cetății și Calea Stan Vidrighin, obiective de asemenea finanțate prin POR.

Fritz a amintit că din fondul de rezervă al primului ministru vor fi acordați 30 de milioane de lei pentru proiectele Timișoarei: 18 la extinderea străzii Mareșal Constantin Prezan, șase la modernizarea străzii Grigore Alexandrescu și patru pentru Parcul Civic. În plus, deși nu sunt neapărat proiecte ale Timișoarei, primarul amintit și de cele 100 de milioane de lei prevăzute pentru centura sud, 2,3 de milioane pentru studiul de prefezabilitate de la centura vest, 244 de milioane pentru autostrada A1, 4,8 milioane pentru studii la autostrada Timișoara – Moravița și cele 2,6 de milioane de lei pentru terminalul de curse externe al Aeroportului Internațional Timișoara.

De la CNI, a completat Lațcău, vor veni bani pentru sala polivalentă, complexul sportiv din Calea Lipovei, pentru complexul de pe Costică Rădulescu, MultipleXity sau stadionul „Dan Păltinișanu”, proiect al CJT. Prin PNRR, municipalitatea va căuta să obțină fonduri pentru infrastructura de cultură, sănătate, smart-city, mobilitate, educație și energie verde.

