Viceprimarul unei comune din Timiș a atacat cu furca boxa unei vecine

Viceprimarul comunei Bara, Valentin George Olaru, s-a dat in spectacol in fata unei femei din Lapusnic.

Alesul local a intrat in curtea femeii dupa ce ar fi fost deranjat de galagia unei boxe. Pe imaginile surprinse de o camera de supraveghere se vede cum viceprimarul inarmat cu o furca patrunde in gospodaria femeii si loveste o boxa. Proprietara casei il intampina si ii cere sa iasa afara din curte, insa individul ii smulge telefonul in momentul in care suna la 112 dupa ajutor. De fata la intreg scandalul a fost si fetita femeii, in varsta de doar doi ani. Politistii au ajuns la locuinta femeii, insa viceprimarul era plecat.

Contactat de Lugoj Info.ro, Valentin George Olaru sustine ca nu-si aduce aminte sa fi intrat in curte si ca intr-adevar a folosit furca doar pentru a da de mancare la animale si nu pentru a sparge o boxa. Olaru spune ca tot ce s-a intamplat este “o vrajeala”.

Inspectoratul de Politie al judetului Timis a anuntat ca in aceasta cauza a fost deschis un dosar penal pentru amenintare, violare de domiciliu si distrugere.

Sursa: Lugoj Info.ro

