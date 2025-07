VIDEO: 25 ani de IULIUS – 15 clădiri premium de birouri, 145 sedii de companii, 29.000 de angajați – un impact important în dezvoltarea segmentului office din România

Anul acesta, compania IULIUS aniversează 25 de ani de la inaugurarea primului proiect real-estate modern și marchează un moment definitoriu în evoluția dezvoltării urbane în Iași, Timișoara și Cluj-Napoca, subliniind impactul major al portofoliului său de clădiri office asupra economiei locale. Sub brandul United Business Center (UBC), IULIUS a transformat centrele acestor orașe în adevărate huburi de business, prin dezvoltarea a 240.000 mp de spații office premium, integrate în proiecte mixte. Comunitatea UBC a ajuns la 145 sedii de companii, multinaționale și naționale, din domenii cu plus-valoare, unde lucrează 29.000 de angajați. Tot compania IULIUS a inaugurat la Iași, în 2023, Palas Campus, cea mai mare clădire de birouri din România (60.000 mp). Mai multe despre rețeaua office pot fi aflate aici:

De la prima clădire inaugurată la Iași, brandul United Business Center s-a dezvoltat în alte două mari orașe din țară – Cluj-Napoca și Timișoara – devenind o rețea națională de spații de birouri premium, care se bucură de notorietate și confirmă grupul IULIUS drept unul dintre cei mai dinamici dezvoltatori și operatori inclusiv pe piața office. În prezent, la Iași s-a conturat un important hub de business în centrul orașului, care reunește 8 imobile, clasa A, printre care și cea mai mare clădire de birouri din țară (o suprafață de peste 60.000 mp închiriabili) – Palas Campus.

Aceste clădiri de birouri, integrate în proiecte mixed-use, le oferă angajaților avantajul de a avea acces imediat la magazine și servicii, restaurante și cafenele tematice, food court, birouri ale instituțiilor publice, grădiniță și școală primară, centru de fitness, servicii medicale, o grădină în care își pot „muta” oricând biroul și multiple oportunități de petrecere a timpului liber. De asemenea, compania IULIUS are și o politică de încurajare a transportului alternativ, astfel că s-au amenajat dușuri și vestiare în clădirile de birouri, piste de ciclism și locuri de parcare dedicate pentru biciclete.

Evoluția a fost organică, în consens cu planurile de dezvoltare ale marilor companii sau cu dorința altora de a intra pe piața din România. Astfel, s-au alăturat comunității creative din UBC nume precum: Amazon, Microsoft, AMD, Endava, Cognizant Softvision, Cegeka, Unicredit S.p.A, Bitdefender, Accenture, Centric, Infineon, Createq etc. „Am crezut încă de la început în ideea că orașele pot evolua și pot deveni locuri mai bune pentru a trăi dacă spațiul de lucru este gândit ca o extensie firească a comunității. Integrarea clădirilor de birouri în proiecte cu funcțiuni multiple, care includ retail, parc, zone de food și entertainment, oferă un stil de viață urban sustenabil și atractiv pentru talentele locale și investitorii din întreaga lume. Povestea UBC la Iași a început cu o clădire, în 2010, două companii și 65 de angajați. În prezent, suntem o comunitate de 215 ori mai mare, care realizează tehnologii și identifică soluții ce facilitează viața la nivel mondial”, a declarat Ionuț Pavel, Office Buildings Manager Palas Iaşi.

Astfel, la Iași s-a format o comunitate de business puternică ce include companii internaționale și naționale din domeniile IT, Outsourcing, automotive, asigurări și servicii, unele cu unicul lor centru din România. Acestea formează cel mai mare pol de tinere talente din regiune, pentru că, în cadrul celor 60 de companii pe care le găzduiește, lucrează 14.000 de angajați.

Birouri cu grădină urbană și focus pe socializare

La Timișoara, în cadrul Iulius Town, suprafața totală închiriabilă a celor 4 clădiri United Business Center este de 80.000 mp, cu peste 70 de companii multinaționale și 11.000 angajați. Printre parteneri se numără Acces, Eviden, Magna, Amazon, Ness Digital Engineering, Visma, Porsche Engineering România etc. „United Business Center din Iulius Town Timișoara este cel mai important hub de business din vestul României – un ecosistem urban integrat, care a crescut organic odată cu nevoile pieței și a creat mai mult decât un centru de birouri: a construit o comunitate. Aici, companiile de top beneficiază de un mediu de lucru modern, tehnologizat și conectat, care încurajează performanța, inovația și colaborarea. Parte dintr-un proiect mixed-use unic în regiune, UBC oferă acces imediat la facilități care susțin echilibrul între viața profesională și personală – restaurante, spații verzi, centre de fitness, servicii și conexiuni rapide. Este locul unde ideile prind contur, unde tinerii își găsesc oportunități și unde se conturează viitorul economic al regiunii”, a spus Laurențiu Manea, Office Buildings Manager Iulius Town Timişoara.

Un brand național

La Cluj-Napoca, centrul de business dezvoltat de IULIUS în proximitatea Iulius Mall Cluj este format din 3 clădiri de birouri, cu peste 30.000 mp închiriabili, care găzduiesc 14 companii și aproximativ 4.500 de angajați. Garmin, Endava, Analog Devices, Copeland, Marelli, Regus, Tenaris, Genpact sunt o parte dintre companiile care își au sediile în birourile dezvoltate de IULIUS la Cluj-Napoca, una dintre destinațiile atractive pentru angajați și antreprenori datorită viziunii integrate asupra modului în care mediul de lucru se conectează cu orașul. „Clujul este un hub IT puternic în România, care livrează soluții tehnologice la nivel mondial, iar o parte din acesta este la United Business Center. Putem spune că este o mândrie faptul că în clădirile noastre sunt și sedii unice din România ale unor nume internaționale mari din domeniu”, a adăugat Silviu Băbțan, Office Buildings Manager United Business Center Cluj.

În cadrul rețelei UBC, prin programul Card Partener, angajații beneficiază de oferte și reduceri la magazinele și restaurantele din centrele mixed-use în care sunt situate clădirile, dar se bucură și de diverse evenimente și activități recreative organizate în parcurile de lângă clădiri sau în sălile de conferințe: concerte, competiții sportive, evenimente speciale.

Certificări LEED și EDGE

Toate cele 15 clădiri au fost realizate ținând cont de principiile sustenabilității și de impactul minim asupra mediului, astfel că au fost certificate green: LEED, din partea U.S. Green Building Council, sau/şi EDGE, din partea International Finance Corporation (IFC). În plus, IULIUS are în portofoliu două clădiri office cu dublă certificare verde – Palas Campus Iaşi şi United Business Center 0 din Iulius Town Timişoara – LEED Platinum, nivelul maxim de certificare, și EDGE.

De asemenea, Palas Campus a obținut încă din perioada de construcție, în anul 2021, primul credit verde, de 72 de milioane de euro, acordat în România de IFC, membră a Grupului Băncii Mondiale. Performanță energetică, emisii reduse de carbon, economisirea consumului de apă, materiale utilizate și conectivitate sunt printre parametrii care au avut un impact semnificativ în confirmarea nivelului ridicat de performanță al clădirilor de birouri din portofoliul IULIUS.

Despre IULIUS

Compania IULIUS este dezvoltator și operator real estate specializat în proiecte mixed-use de regenerare urbană din România, cu o experiență de peste 25 de ani în real estate și cu o prezență în patru mari orașe din țară – Iași, Timișoara, Cluj-Napoca și Suceava. Portofoliul companiei este evaluat la 1,8 miliarde de euro, iar planurile de dezvoltare vizează două proiecte mixed-use de reconversie urbană de amploare, la Cluj-Napoca (RIVUS) și la Constanța, care însumează investiții de peste 1,3 miliarde de euro.

Portofoliul actual cuprinde peste 320.000 mp de retail, în două proiecte mixed-use de regenerare urbană (Palas Iași și Iulius Town Timișoara), rețeaua națională de shopping mall-uri regionale (Iulius Mall – Iași, Cluj-Napoca și Suceava) și proiectele Family Market din Iași (Miroslava și Bucium). Proiectele sunt lidere de piață la nivel regional și înregistrează anual 73 de milioane de vizite.

Compania IULIUS s-a impus drept unul dintre cei mai activi dezvoltatori și operatori de spații office clasa A, construind, sub brandul național United Business Center, poluri regionale de business și comunități creative multinaționale în trei centre universitare importante ale României – Iași, Timișoara și Cluj-Napoca. În total, 15 clădiri verzi, cu o suprafață totală de peste 240.000 mp, în care sunt prezente 145 sedii de companii și unde lucrează peste 29.000 de angajați.

Proiectele IULIUS sunt concepte sustenabile, care integrează grădini ample, aducând natura în mijlocul orașelor, între oameni – 14 hectare de grădini urbane în Iași, Timișoara și Cluj-Napoca, cu 80.000 de arbori și arbuști și investiții de 20 milioane euro. Prin conceptele lor, investițiile companiei își aduc aportul nu doar la dezvoltarea urbană și economică, ci și din perspectivă culturală și socială, devenind destinații ce oferă experiențe variante, pentru toate vârstele, tot timpul anului – peste 1.000 de evenimente anual, inclusiv ca parteneriate cu mediul artistic și cultural local.

