Video – Fața Aeroportului Timișoara se va schimba radical pentru următorii 40 de ani

Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii Aeroportului Internațional Timișoara – „Traian Vuia” continuă într-un ritm alert. Proiectele aflate în derulare vor schimba radical fața aeroportului timișorean pentru următorii 40 de ani.

Joi, 11 noiembrie, la ora 15°°, s-a încheiat procedura de depunere a ofertelor în vederea proiectării și execuției noului terminal destinat plecărilor externe. Acesta va întregi noile facilități destinate pasagerilor, fapt ce va însemna că Aeroportul Internațional Timișoara va putea oferi servicii calitativ superioare. La această procedură s-au înscris 6 ofertanți: Asociere SC BOG’ART SRL + UTI CONSTRUCTION & FACILILY, MANAGEMENT SRL; Asociere SC CONCELEX SRL + SC METROUL + SC CONCELEX ENGINEERING S.R.L + CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL; Asociere SC CONSTRUCȚII ERBASU SRL + POPP&ASOCIATII srl + PROFESIONAL TECH CONSTRUCT DESIGM; Asociere SC ELDICLAU PREST SRL + SC HABAU SRL; Asociere SC KESZ CONSTRUCȚII ROMANIA + DICO SI TIGANAS BIROU DE PROIECTARE + AEDIFICIUM PROJEKT TENTWICKLUNG SRL + SC IMSAT SERVICE CLUJ SA; SC STRABAG SRL, iar valoarea estimată a proiectării și execuției lucrărilor de construire este de 88.997.187 lei (fără TVA). Pasul următor este evaluarea ofertelor, procedură care se va realiza cu sprijinul unei societăți specializate în domeniul reglementat de OUG 1/2018, având rol consultativ de expert cooptat.

Terminalul va avea o suprafață construită de 12.000 mp, 6 filtre de securitate, 18 ghișee check-in, 6 porți de scanare automată a documentelor. Valoarea totală a proiectului este de 37.852.000 € (TVA inclus), iar termenul limită de finalizare a construcției este 31.12.2023. Sursele de finanțare sunt asigurate din fonduri europene nerambursabile prin programul POIM 2014-2020, bugetul de stat și fonduri proprii. Cel puțin la fel de important pentru dezvoltarea aeroportului este și proiectul de modernizare și extindere a suprafeței de mișcare, care include reabilitarea capitală a pistei de decolare / aterizare și care va permite utilizarea acesteia de către aeronave de mare capacitate, cu anvergura maximă a aripilor de 65 metri (ex: Boeing 777, Airbus 330, etc.), cu o greutate de totală de 360 to și o încărcătură de până la 100 tono. Totodată va fi înlocuit actualul sistem de balizaj, va fi extinsă platforma de parcare a aeronavelor, precum și căile de rulare. Costurile estimate ale proiectului se ridică la 50.000.000 € (TVA inclus).

De ce e un proiect fundamental? Dorel Grădinaru, directorul Aeroportului Traian Vuia Timișoara, a explicat: “Să vă spun de ce este extrem de important să ne iasă acest proiect și să reparăm pista. Poate veni autoritatea aerodinamică și să ne tragă de urechi să ne spună că ne-a atenționat să modernizăm pista și de ce nu am făcut-o? Atunci ne va închide aeroportul. Asta nu e o fantezie. Au fost cazuri în România când au fost închise aeroporturi din această cauză. Atunci să vedeți pierderi și afaceri ratate. Ceea ce vrem noi este să evităm să se întâmple asta”.

Totodată au fost demarate procedurile preliminare pentru realizarea unui centru intermodal cargo, care va fi construit pe un teren cu suprafața de 34,85 ha și care se dorește a fi operațional în trimestrul IV din 2023. Proiectul are sprijinul Consiliului Județean Timiș și al Primăriei comunei Ghiroda. Centrul va avea în final 40.000 mp de hale, precum și între 50.000 – 160.000 mp de alte facilități.

