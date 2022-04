Video – “Nu da mită!” Șofer bulgar imobilizat pe autostrada A1, în Timiș, după ce a încercat să-i dea o șpagă de 100 de euro polițistului Valer Kovacs

Politistul timisorean Valer Kovacs, de la Brigada Autostrazi, BPA1 Deva Nadlac, a declansat o campanie de combatere a coruptiei pe soselele patriei, incercand sa-i constientizeze pe soferi ca spaga poate reprezenta primul pas spre pedepasa care poate ajunge pana la 7 ani de inchisoare.

Sub sloganul “Nu da mita!”, Valer Kovacs a lansat in spatiul public o filmare efectuata cu camera video din dotare, in care este surprins un sofer in timp ce incearca sa-i ofere 100 de euro pentru a nu fi sanctionat. Rezultatul – sanctiune si imobilizare, dupa cum ne-a comunicat politistul timisorean.

“La data de 25.04.2022, in jurul orei 08,40, cetateanul bulgar M.S.A., in varsta de 52 ani, a condus o autoutilitara MAN, cu semiremorca Schmitz, pe A1 km 517 C1. In momentul solicitarii documentelor, acesta utiliza un dispozitiv magnetic pentru alterarea datelor din aparatul tahograf.

A oferit suma de 100 euro pentru a nu fi sanctionat. A fost apelat telefonic DGA, ulterior a fost depus denunt pentru dare de mita. A fost folosit dispozitivul body cam. Impotriva acestuia au fost luate masurile legale, sanctiune si imobilizare”, a transmis Valer Kovacs.

