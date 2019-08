Gata cu urletele! Urangutanii vor fi controlați de Jandarmerie

Timişorenii aşteaptă îngroziţi apropiatul sfârşit de săptămână, pentru că din nou ar putea bubui boxele staţiilor de amplificare din oraş, mai ales sub pretextul că Ziua Timişoarei este tocmai vineri, dar mai continuă distracţia cu urlete şi sâmbătă şi duminică. Adio somn de noapte, adio tihna celor care a doua zi trebuie să aibă capul limpede la locul de muncă!

Dar toţi cei care “călăresc” nervii timişorenilor ne-urlători şi neiubitori de dezmăţurile fonice nocturne, în frunte cu cei din Administraţia Robu, trebuie să ştie că recent, Parlamentul României a adoptat Legea nr. 121/2019 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant, care cuprinde atât obligaţia ca primăriile să întocmească hărţile de zgomot, cât şi raportarea reală a situaţiei – poluatori industriali, zgomotele produse de mijloacele de transport şi de orice alţi producători de zgomote.

Legea amintită defineşte “zgomotul” ca un sunet nedorit şi precizează că “perioada de zi are 12 ore, perioada de seară are 4 ore şi perioada de noapte are 8 ore, pentru toate sursele de zgomot analizate. Intervalele orare ale perioadelor de zi, seară şi noapte sunt: 7,00-19,00; 19,00-23,00 şi 23,00- 7,00, ora locală”.

ADICĂ ESTE CLAR CĂ DE LA ORA 23.00 PÂNĂ LA ORA 7.00, ÎNLOCUINŢA FIECĂRUI CETĂŢEAN TREBUIE SĂ FIE LINIŞTE.

Iar de acest lucru TREBUIE să ţină seama şi primăria cu cei din subordinea sa, pentru că orice om normal, noaptea doarme, nu bântuie.

Prezenta lege – se arată în document – transpune prevederile Directivei 2002/49/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 iunie 2002 privind evaluarea şi gestiunea zgomotului ambiental (…).

ACEASTĂ LEGE A FOST ADOPTATĂ DE PARLAMENTUL ROMÂNIEI CU RESPECTAREA PREVEDERILOR ART. 75 ŞI 76 DIN CONSTITUŢIA ROMÂNIEI!

Ca urmare, şi cei care tulbură liniştea nopţii şi cei care trebuie să o menţină şi să asigure timişorenilor climatul necesar privind poluarea fonică, trebuie să ţină cont de Constituţia României.

Art.93 al legii mai menţionează: “Autorităţile publice şi operatorii economici care la data intrării în vigoare a prezentei legi nu şi-au îndeplinit obligaţiile de realizare a hărţilor strategice de zgomot şi a planurilor de acţiune în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 321/2005, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să îndeplinească aceste obligaţii până la data de 30 septembrie 2019. (…)”. “Netransmiterea către autorităţile pentru protecţia mediului a hărţilor strategice de zgomot şi a rapoartelor aferente (…) se sancţionează cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei. Nerealizarea consultării publice în conformitate cu prevederile art. 34 în cadrul procesului de elaborare a planurilor de acţiune se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei; nerealizarea informării publice în conformitate cu prevederile art. 36 ?i 37, cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei. (…). Nedepunerea datelor, cu titlu gratuit, potrivit legii, la dispoziţia autorităţilor administraţiei publice locale sau a operatorilor economici care au obligaţia să realizeze hărţi strategice de zgomot şi planuri de acţiune, (…) se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei”.

Ori, în Timişoara, la recenta dezbatere pe această temă, care a avut loc la primărie, nemulţumirile timişorenilor au fost indiscutabile.

Dar, pe de altă parte, încă din anul 2018 (şi chiar mai de dinainte) avem o lege a zgomotului, care dacă li se aplică vecinilor gălăgioşi, este valabilă şi pentru patronii teraselor şi petrecerile private care tulbură liniştea cetăţenilor, mai ales pe timpul nopţii. Limita admisă, 35 de decibeli, nu peste 80, aşa cum se întâmplă în Timişoara.

Astfel, se constituie contravenţie “tulburarea fără drept a liniştii persoanelor din locuinţe sau din alte imobile cu funcţiuni echivalente locuirii, între orele 7.00-14.00 şi 16.00-23.00 de către orice persoană, prin depăşirea nivelului de presiune acustică de 35 db, măsurat în interiorul locuinţei sau al imobilului persoanei vătămate, în cameră indicată de aceasta, cu ferestrele închise, ca urmare a producerii de zgomote, larmă, strigăte, ţipete ori alte manifestări similare sau a folosirii oricărui apărat, obiect ori instrument muzical”.

Atâta timp cât o persoană/familie poate reclama faptul că îi este perturbată liniştea în locuinţă din cauza zgomotelor (inclusiv muzică) produse de vecini, este clar că şi dacă distracţia/activitatea cluburilor de noapte produce acelaşi deranj într-o locuinţă, este aceeaşi situaţie.

Stimată primărie, cu Biroul de organizare a evenimentelor publice, insistăm să respectaţi legea şi să lăsaţi timişorenii să doarmă noaptea!

Comentarii

comentarii