Vineri, 13 decembrie, zi de audieri pe bandă la DNA Timişoara

13 decembrie a fost zi de audieri pe bandă la DNA Timişoara în dosarul de corupţie de PSD Arad și DRDP Timișoara, piesele grele audiate ca martori în cauză fiind foştii miniştri al Apărării Mihai Fifor şi al Transporturilor Răzvan Cuc.

Ambii au stat de vorbă cu procurorii anticorupţie câteva zeci de minute şi au declarat la ieşire că nu au nicio legătură cu subiectul.

“Am venit astăzi în calitate de martor citat în cazul de Arad mediatizat în ultima perioadă. Era absolut firesc să răspund solicitărilor procurorului de caz pentru că nu am avut niciodată nimic de ascuns, întotdeauna am fost un om care a respectat legea şi întotdeauna am spus că dacă vreodată este nevoie, mă pun fără niciun fel de probleme la dispoziţia organelor de cercetare atunci când e nevoie de mine şi de informaţii pe care aş putea să le ştiu. Vreau să spun cu toată fermitatea că nu am cunoştinţă de tot ce s-a întâmplat în acest dosar. Am văzut în presă lucruri pe care le dezavuez în modul cel mai ferm. Am încercat întotdeauna de-a lungul carierei mele să respect şi să aplic legea şi rămân în continuare extrem de ferm în a susţine aceste lucruri. Sprijin fără nicio rezervă activitatea instituţiilor abilitate să facă lumină în acest caz, fiind convins că este foarte important ca lucrurile să fie analizate şi lămurite aşa cum prevede legea. Am stat (la audieri, n.r.) cât mi-a solicitat procurorul de caz să stau, am răspuns întrebărilor domniei sale. Repet, nu am cunoştinţă de ceea ce s-a întâmplat acolo, sunt lucruri pe care le-am aflat din presă. E important ca toată lumea să respecte legea. Nimeni nu mi-a cerut niciodată să-mi exercit în vreun fel influenţa sau autoritatea în favoarea cuiva pentru angajări sau pentru orice fel de altă problemă, pentru că sunt un om corect care respectă legea”, a declarat Mihai Fifor la ieşirea din audieri.

La câteva ore după Fifor a ajuns la DNA Timişoara şi Răzvan Cuc, care a declarat la ieşire că: “Cred că s-a lămurit situaţia vizavi de ceea ce a apărut în presă. Nu am nicio treabă cu subiectul menţionat. Nişte oameni probabil că s-au folosit de numele meu şi de funcţia pe care am avut-o în acel moment. Am venit, am dat declaraţii, dacă va trebui voi reveni. Pe mine, în timpul mandatului m-a interesat să conduc ministerul, să merg pe şantiere şi să-mi fac treaba. Nu m-a interesat să fac niciun fel de numire. Numirile s-au făcut legal, din câte ştiu eu, în cadrul companiilor, de directori generali de companii, s-au făcut conform ordonanţei 109, restul au avut autonomie să-şi facă angajările şi propria echipă ca să livreze rezultatele care trebuiau făcute. Am constatat că mai multe persoane au folosit numele meu, din ceea ce am văzut la dosar şi din presă, probabil că aşa au simţit la acel moment, să se laude cu faptul că m-ar cunoaşte sau că ar fi vorbit ei cu mine, lucru care nu s-a întâmplat. Eu cu domnul Căprar (preşedintele PSD Arad, deputatul Dorel Căprar, n.r.) am avut şi am o relaţie de colegialitate în Camera Deputaţilor şi atât. Nici el nu mi-a cerut niciodată nimic în afara sferei Camerei Deputaţilor. Am calitatea de martor. Lucrurile sunt simple, s-au lămurit”.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a respins, marţi, cererea procurorilor DNA de arestare preventivă a celor opt persoane reţinute în dosarul de corupţie de la vama Nădlac II, dosar în care sunt cercetaţi şi lideri ai PSD Arad.

DNA Timişoara a reţinut la începutul săptămânii opt persoane în acest dosar, respectiv Cristian Ilie Ispravnic – director general al Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri (DRDP) Timişoara, consilier judeţean şi vicepreşedinte al PSD Arad; Cristian Horgea – şef al Agenţiei de Control şi Încasare Nădlac II şi vicepreşedinte al PSD Arad; Anca Stoenescu – fosta şefă a Inspectoratului Şcolar Judeţean Arad. Au fost reţinuţi şi cinci angajaţi ai CNAIR, unii în punctul de lucru din Vama Nădlac II – Elisabeta Miuţescu (angajată în cadrul Agenţiei de Control şi Încasări Nădlac II), Cristian Dima (angajat în cadrul Agenţiei de Control şi Încasări Nădlac II), Mircea Lucaciu (şef la Departamentul Venituri din cadrul DRDP) Timişoara), Patriciu Pascu (şef al Departamentului Juridic din cadrul DRDP Timişoara şi vicepreşedinte al PSD Arad), Vasile Băeţan (inginer). În dosar mai sunt cercetaţi penal deputatul Dorel Căprar – preşedintele PSD Arad; deputatul PSD Florin Tripa şi senatorul Ioan Narcis Chisăliţă.

Potrivit DNA, cercetările s-au desfăşurat pe două paliere. În primul, procurorii au vizat “protecţia” oferită de persoanele cu funcţii de conducere controlorilor de trafic, la locul de muncă, în schimbul unor sume de bani cuprinse între 100 – 500 euro lunar. În al doilea rând, procurorii au reţinut “modalitatea în care se făceau angajările în structurile locale ale Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, respectiv pe linie de partid şi cu remiterea unor sume de bani”.

