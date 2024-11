Vineri începe ROVINHUD Wine Show 2024, o nouă ediție în folosul copiilor cu dizabilități

ROVINHUD WINE SHOW va avea loc în perioada 15 – 17 noiembrie, la Convention Center – Hotel Timișoara și va găzdui un salon de vinuri cu 31 de crame de top din țară, Ungaria, Republica Moldova și importatori, precum și 10 masterclass-uri pentru cei care doresc să înțeleagă și mai bine vinul.

“Acum 10 ani am revoluționat conceptul de târg de vinuri din România. Am selectat expozanții în funcție de calitatea vinurilor, am organizat masterclassuri cu experți internaționali și tot profitul l-am folosit în sprijinul persoanelor cu dizabilități. Toate acestea cu 100% voluntariat.

Începem sărbătoarea ROVINHUD 2024 cu 3 masterclass-uri de spumante și altele 7 foarte interesante, 2 cine cu asocieri de vin și 31 de expozanți selectați care vor aduce peste 300 de vinuri de top pentru degustare.” declară Zoltán Szövérdfi-Szép, coordonatorul evenimentului.

La ediția de anul trecut s-a strâns suma record de 72.000 de euro care a fost folosită pentru terapiile a 60 de copii cu dizabilități, care au aplicat la Fundația ROVINHUD. Scopul ediției din acest an este de a strânge 100.000 de euro pentru familiile care au copii cu dizabilități, pentru a le ușura cheltuielile cu terapiile. ROVINHUD Wine Show devine astfel motorul campaniei de strângere de fonduri, dar ne bazăm mult pe puterea comunității de afaceri și sponsorizările de sfârșit de an.

La ediția din acest an este invitată Elizabeth Gabay Master of Wine, cea mai recunoscută expertă în rosé din lume, care de data aceasta ne va prezenta vinurile roșii ale faimoasei regiuni de roseuri Provence. Caroline Gilby Master of Wine va pune luminile pe Rieslingul italian, un soi foarte popular la noi, dar care încă nu și-a atins potențialul maxim, prezentând vinuri din acest soi din 5 țări diferite.

Ca în fiecare ediție, toți experții care susțin masterclass-uri și cei peste 50 de organizatori participă 100% voluntar, iar întreg profitul obținut în urma evenimentului este destinat terapiilor pentru copiii cu dizabilități care au nevoie de sprijin financiar.

Programul de acces în sala expo la care se pot degusta din cele peste 300 de vinuri este: vineri între orele 16.00 – 21.00, sâmbătă între orele 11.00 – 21.00, duminică între orele 11.00 – 18.00.

”Ca în anii anterior apreciem eroii de zi cu zi care donează sânge. Astfel că duminică, 17 noiembrie, donatorii de sânge au acces gratuit la ROVINHUD Wine Show, sala expo. Trebuie doar să prezinte adeverința pentru angajator”, spune Zoltán Szövérdfi-Szép.

Mai multe detalii despre program, invitați și bilete puteți găsi pe www.rovinhud.ro

