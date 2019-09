Vineri se reia activitatea la Secţia de radioterapie de la Spitalul Municipal din Timişoara

”Activitatea Secţiei de Radioterapie a Spitalului Municipal din Timişoara a fost sistată joi din cauza unor proceduri birocratice între spital şi Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare (CNCAN), şi nu a vreunor probleme de funcţionare a aparaturii”, a declarat pentru AGERPRES managerul Spitalului Municipal, dr. Olimpia Oprea.



“Vineri va fi reluată activitatea aparatului. Noi am transmis dosarul la CNCAN pentru prelungirea autorizării (de funcţionare, n.r.) din luna mai. Marţi am primit o adresă de la CNCAN că trebuie să modificăm nişte documente în sensul pe care-l doresc dânşii. La unul din cele cinci puncte stipulate trebuia să facem o completare, iar la celelalte patru puncte era vorba despre revizuirea unor planuri de intervenţie în situaţii de urgenţă. Nu erau lucruri care ţin de funcţionarea aparatului. De ieri până astăzi am făcut toate modificările solicitate şi de vineri dimineaţă ne-au promis că ne transmit avizul şi că putem continua activitatea”, a explicat dr. Olimpia Oprea.



Ea a precizat că nu ar fi fost nicio problemă dacă în respectiva adresă a CNCAN nu apărea specificat faptul că trebuie încetată activitatea, în caz contrar managerul spitalului şi Secţia de Radioterapie răspund penal.



“Pacienţii au rămas în continuare internaţi, nu au fost trimişi acasă. Cei care au internare de zi vor fi anunţaţi să vină la tratament”, a conchis Olimpia Oprea.



În perioada următoare, Ministerul Sănătăţii va începe procedurile pentru organizarea unei licitaţii de cumpărare a unui nou accelerator pentru Secţia de Radioterapie a spitalului şi atunci vor funcţiona două astfel de aparate.

Ministrul Sănătății, Sorina Pintea, a declarat, joi, pentru Mediafax, după ce activitatea Secției de Radioterapie a Spitalului Municipal din Timișoara a fost suspendată întrucât nu a obținut un aviz pentru aparatele folosite, că spitalul nu a anunțat-o de acest fapt, iar pacienții trebuie să primească tratament.

Ministrul Sănătății, Sorina Pintea, a declarat, în contexul în care activitatea Secției de Radioterapie din Timișoara din cadrul Spitalului Municipal din Timișoara a fost suspendată de miercuri, întrucât spitalul nu a obținut un aviz pentru aparatele folosite, că acesta nu se află în subordinea Ministerului Sănătății.

Ea a menționat și faptul că este de datoria spitalului să urmărească „modul în care se eliberează acele autorizații”. „Ei ( spitalul, n.r) au depus niște documente la Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare (CNCAN). CNCAN-ul nu e în subordinea Ministerului Sănătății (…) Nici spitalul, nici CNCAN-ul nu sunt în subordinea mea (…) Spitalul Municipal nu mi-a sesizat decât astăzi ( joi, n.r) această situație. Eu nu pot să știu când expiră autorizațiile tuturor spitalelor din țară și nu cred că e treaba ministrului. Până la urmă spitalul trebuie să urmărească modul în care se eliberează acele autorizații”, a declarat ministrul Sănătății. Ministrul a mai precizat și faptul că în aceste condiții pacienții ar trebui „redirecționați spre alte centre din țară”.



În Secţia de Radioterapie a Municipalului îşi fac zilnic tratamentul în jur de 100 de pacienţi, 70 fiind internaţi în secţia cu paturi, iar 30 venind doar pentru raze, după care pleacă acasă.

