Viorica Dăncilă se luptă doar cu Klaus Iohannis, restul candidaţilor sunt doar de formă

Ziua electorală timişoreană s-a încheiat pentru Viorica Dăncilă, alături de o bună parte din cabinetul său (încă) de la Palatul Victoria, cu o baie de mulţime şi o întâlnire cu membrii şi simpatizanţii PSD Timiş. În jur de 2000 de persoane s-au înghesuit la Complexul Senator pentru a vedea ce au să le transmită fruntaşii partidului, dar, mai ales, cea care conduce PSD, Viorica Dăncilă, şi care vrea să devină şefa statului român, după următoarele alegeri prezidenţiale. Adversarul numărul unu, Klaus Iohannis, de fapt singurul adevărat, a spus actualul prim-ministru.

Începutul evenimentului i-a aparţinut preşedintelui PSD Timiş, Călin Dobra, care a fost aplaudat de cei care fac parte din filială.

„Suntem mulți, și suntem puternici, și vom da viitorul președinte al României. Noi suntem PSD! Nu am uitat niciodată cine suntem, de unde am plecat. Noi am dat cele mai bune guverne din ultimii ani. PSD a guvernat întotdeauna pentru oameni. Vreți să vă prezentăm reușitele noastre? Ne prinde miezul nopții!”, a spus Călin Dobra în deschiderea întâlnirii.

Probabil personajul care a atras cele mai multe aplauze ale celor din sală a fost unul cu adevărat pitoresc, Petre Daea, ministrul Agriculturii. El a venit să fie alături de reprezentanta PSD în dorinţa ei de a conduce România, cu o zi înainte de a atinge borna celor 70 de ani de viaţă. Au fost la pupitrul discursurilor înflăcărătoare Titus Corlăţean, Mihai Fifor, Daniel Suciu sau Natalia Intotero.

Desigur, vedeta serii a fost Viorica Dăncilă, ea a prezentat un discurs destul de agresiv pentru imaginea care o avea, dar nu a uitat nici de această dată să insiste asupra faptului că este femeie, ceea ce este un atu des folosit în campania sa. De asemenea, preşedintele actual, Klaus Iohannis, a fost permanent „vânat” de Dăncilă, care nu a pierdut niciun moment ca să îl faulteze, uneori chiar cu umor, unul apreciat de public.

„Oameni buni, sunt astăzi la Timișoara la un moment de bilanț pentru PSD, un moment în care trebuie să luăm decizii. De un an si nouă luni conduc echipa de la Palatul Victoria, dar eu am rămas același om, nu m-am schimbat. De fiecare data cand am adoptat o lege nu m-am uitat la cifre, ci la efectul ei asupra oamenilor. De fiecare dată ne-am raportat la oameni, care au așteptări, care vor binele pentru ei şi pentru această țară. De multe ori crezi ca iei o decizie bună pentru oameni, dar descoperi că nu e aşa. Numai cu dialog poţi să iei decizia corectă. Nu am avut vacanţe, nu am avut momente de odihnă, nu am făcut altceva decât să aducem lucruri bune pentru oameni. Am mers înainte, nu m-au speriat jignirile, nu am jignit niciodată, m-a îngrijorat ura şi dezbinarea din societatea românească”, şi-a început Dăncilă disrcursul.

Klaus Iohanis a fost aspru criticat şi faultat pentru toate deciziile şi comerntariile sale. El a fost numit chiar şi dictator.

„Dictatorul de la Cotrocsni vrea guvernul doi, parlamentul, primul ministru doi, iar acum şi comisarul doi. Iohannis a împărțit România în două, una a lui și una a noastră, a celor cu tricolorul în suflet”, a mai declarat actualul prim ministru.

Desigur, Dăncilă nu a uitat să joace cartea feminismului, una care a devenit laitmotiv al campaniei prezidenţiale.

„Suntem într-un moment greu, vedeţi că a fost nevoie de șase bărbați falnici, conduși de altul, al şaptelea, să dea jos o femeie. Au dat jos un guvern și nu au pus nimic în schimb. Au venit cu un program de austeritate, ei vor doar puterea. Avem un președinte care se luptă cu românii. De fiecare dată a mințit românii”, a mai declarat şefa PSD.

Un alt laitmotiv al campaniei este legat de lipsa unei dezbateri între candidaţii la funcţia supremă în stat, Dăncilă subliniind că lui Iohannis i-ar fi frică de o întâlnire directă cu o femeie: „Sper sa nu îi fie frică de o dezbatere cu o femeie, că atunci eu trebuie să iau pantaloni și el fustă. De ce spun că va fi o întâlnire directă între mine şi Iohannis, pentru că ceilalţi candidaţi sunt doar ascultători ai lui, oameni care ascultă ordinele lui Iohannis. Aţi văzut că atunci când el a zis, toţi au luat poziţia de drepţi, au votat toţi moţiunea de cenzură”.

Punctul culminant al discursului candidatului PSD la funcţia de preşedinte a venit în momentul în care a subliniat: „Îi spun lui Iohannis ca dacă vrea binele României să meargă la vot și să voteze Dancilă”.

