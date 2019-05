Viscol, prințul țiganilor din Banat, și-a însurat băiatul la… Veneția

Tiganii din Lugoj si din intreg Banatul petrec la Venetia in aceste zile.

Viscol, unul dintre cei mai cunoscuti si bogati romi din Lugoj, isi insoara fiul in Italia, printre lagune. Petrecerea a inceput la miezul zilei, in Italia si se va incheia la unul dintre cele mai scumpe restaurante din Venetia. Loris, fiul lui Viscol, o ia de nevasta pe Alesia. Plimbarea celor doi prin oras, alaturi de rude si invitati din toata Europa, nu i-a facut numai pe italieni sa intoarca privirea dupa ei, ci si zeci de turisti au fotografiat momentele in care mirii au iesit la plimbare. Alesia este imbracata intr-o rochie de mireasa alba cu dantela croita la o casa celebra de moda, in timp ce Loris poarta un costum de cateva mii de euro asortat cu un ceas de aur masiv. Pana sa ajunga la restaurant, oaspetii au fost invitati la o ceremonie intr-unul dintre cele mai luxoase hoteluri din Venezia, dupa care cei prezenti au plecat la o plimbare cu vaporasele. Bot Iulian jr zis si Viscol, autointitulat printul tiganilor din Banat, este cunoscut pentru petrecerile extravagante pe care le-a organizat la Lugoj de-a lungul anilor. Iulian Bot mai este cunoscut in spatiul public si ca urmare a unor scandaluri de coruptie care au dus la decapitarea conducerii IPJ Timis, acum cativa ani.

Sursa: Lugoj Info.ro

