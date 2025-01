Vizitele lui Mihai Eminescu la Timișoara. La vârsta de 16 ani, a venit în căutarea fratelui său mai mare

Mihai Eminescu a plecat în pribegie în Ungaria, în mai multe regiuni din Transilvania și Banat, între anii 1867 și 1868. Informațiile din anul 1867 sunt puține. „Anul 1867 este cel mai obscur din cei șase ani ai vieții de pribeag a lui Eminescu”, scria Gala Galaction în „Viața lui Eminescu”. Era doar un tânăr de 16 ani când a ajuns la Timișoara, în căutarea fratelui său mai mare, Nicolae Eminovici. Mihai Eminescu a plecat în pribegie în Ungaria, în mai multe regiuni din Transilvania și Banat, între anii 1867 și 1868. Informațiile din anul 1867 sunt puține. „Anul 1867 este cel mai obscur din cei șase ani ai vieții de pribeag a lui Eminescu”, scria Gala Galaction în „Viața lui Eminescu”. Era doar un tânăr de 16 ani când a ajuns la Timișoara, în căutarea fratelui său mai mare, Nicolae Eminovici.

Cu un an înainte, poetul a debutat în revista „Familia”, moment în care și-a schimbat numele din Eminovici în Eminescu. Nicolae Eminovici, născut pe 2 februarie 1843, s-a stabilit la Timișoara, după ce a terminat Facultatea de Drept de la Sibiu. Se pare că acesta a practicat avocatura. Toate acestea reies dintr-o scrisoare trimisă de Mihai Eminescu către o persoană din Timișoara, numită „domnul C”, de la care cere informații.

„Mult stimate domn C,

De mine nu vă veți fi aducând aminte, deși am avut onoarea de a vorbi cu dvs.; poate v-a scăpat chiar și urma numelui meu, prin urmare este o cutezare să mă îndrept către dvs. cu o întrebare. (…) În Timișoara trebuie să fi trăit un om sub numele de Nicolae Eminovici, ajutor în cancelarie la avocatul Emmerich Christian. Acest om este fratele meu. Nu știu de ani nimic de el; el n-a răspuns la multe scrisori trimise de acasă, de aceea familia e-n eternă nesiguranță: dacă e mort sau mai trăiește încă și, dacă trăiește, cum? În anul 1867 am avut onoarea de a vorbi cu dvs., prin urmare, față cu îndoielile penibile ale familiei, mi-am adus aminte de numele dvs. și am gândit că, prin pozițiunea distinsă pe care o ocupați, veți fi în stare să-mi dați o asemenea relațiune.”

Sufleur în trupa lui Pascaly

În mod sigur, Mihai Eminescu a fost la Timișoara și în 1868, cu trupa Teatrului Național condusă de Mihail Pascaly, unde poetul era sufleur, copist de roluri și secretar particular al directorului. Trupa a plecat într-un turneu în Ungaria, Ardeal și Banat, în perioada mai-septembrie 1868.

„Se pare că nu și-a găsit fratele, care plecase acasă la Ipotești, unde, după câțiva ani, se va sinucide. Mihai Eminescu se va întâlni în Timișoara cu Ioan Slavici și alte personalități culturale, iar, în urma unui spectacol al trupei de teatru, oficialitățile locale organizează un banchet în Parcul Regina Maria. În Timișoara, poetul național va asista la botezul copilului născut de Matilda Pascaly, al cărui naș va fi Andrei Mocioni, lider al românilor din Banat. Tânărul visător purta ierburi-talisman în ghiozdanul în care își ținea manuscrisele”, spune scriitoarea Luciana Ianculescu.

Turneul bănățean a cuprins Lugoj (4-26 iulie), Timișoara (28 iulie – 31 iulie) și Oravița (31 august). La Timișoara, a stat o săptămână și a prezentat trei spectacole, în 28, 30 și 31 iulie.

Comemorarea lui Eminescu la Timișoara

În Timișoara, Societatea literar-artistică „Sorin Titel” a montat și dezvelit trei plăci comemorative care îl reprezintă pe Mihai Eminescu. Una dintre plăci se află în Piața Libertății, pe fațada fostului han „La două chei de aur”. Pe frontispiciu se află o placă comemorativă pe care scrie: „Această placă amintește că poetul Mihai Eminescu a venit în Timișoara, în 1867, la fratele său Nicolae, și în 1868, cu trupa de teatru Mihail Pascaly.” Placa a fost amplasată în anul 2000 de Societatea „Sorin Titel”. O altă placă se află la intrarea în Parcul Regina Maria, acolo unde Eminescu și trupa de teatru au fost invitați la o cină.

