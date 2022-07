Vocile Unite ale Banatului, la Muzeul Satului Bănățean

Vocile Unite ale Banatului este un proiect cultural finanțat de Consiliul Județean Timiș și va avea loc la Muzeul Satului Bănățean de la Pădurea Verde Timișoara, sâmbătă 9 iulie 2022.

Vocile Unite ale Banatului este un proiect cultural inițiat de artista mezzo-soprană Claudia van Hasselt, împreună cu Sabina Ulubeanu (director artistic al InnerSound New Arts Festival și critic muzical al Festivalului Internațional „George Enescu”) și compozitorul Amen Feizabadi.

Proiectul este organizat în România de Asociația Art&Co, împreună cu muzicieni români și germani din Berlin, cu muzicieni și cântăreți din Banat, cu compania română de film Wearebasca și teatrul muzical Collective TAN-IN طن-این.

„Revenim la Timișoara, în inima Banatului, cu cele mai calde gânduri de mulțumire și recunoștință pentru cei care ne-au primit în casele lor și ne-au dezvăluit secretele purtate de generații.

Unul dintre scopurile noastre principale a fost ca acest proiect să fie în primul rând oferit celor care l-au făcut posibil și oamenilor din Banat. Ne bucurăm că Muzeul Satului Bănățean ne sprijină în acest efort și ne este un partener de încredere care ne permite să ducem mai departe, spre cât mai mulți oameni, acest proiect muzical atât de drag nouă”, transmit Claudia van Hasselt, Sabina Ulubeanu și Amen Feizabadi.

Sabina Ulubeanu, Claudia van Hasselt și Amen Feizabadi pornesc într-o explorare artistică personală a diverselor culturi din Banat. Ei contestă conceptul național fictiv al unei identități etno-culturale izolate, fabricat în Europa Centrală în secolul al XIX-lea, ca fiind o construcție anti-comunitară și, în urma acestei contestări, creează o perspectivă artistică asupra diversității trăite atât dincolo de granițe, cât și în cadrul societății.

Dramaturgia umărește straturile suprapuse, idiriscente ale coexistenței culturale. Structura caleidoscopică și fluidă a întregului performance combină interviurile cu mărturii efervescente ale vieții muzicale din Banat, precum și cu compoziții muzicale originale și scene de improvizație, liberă sau ghidată de cei trei artiști.

Ansamblul muzical este unul internațional, iar instrumentația folosită este deopotrivă clasică și tradițională. Interpreții se disting printr-o versatilitate aparte, fiind familiari atât cu muzica contemporană academică, cât și cu formatele deschise alternative și improvizația liberă.

Imaginată ca o pledoarie pentru o înțelegere umanistă a identității culturale, departe de construcțiile etno-identitare, THE UNIFIED VOICES OF BANAT se concentrează pe intima înțelegere transnațională a culturilor unite din Banat și pune sub semnul întrebării conceptul de demarcație a frontierelor naționale.

Tot în cadrul evenimentului, va putea fi văzută o colecție de instrumente tradiționale a cercetătorului și profesorului universitar timișorean Ovidiu Papană, sub formă de improvizație în eveniment, colecție unică în lume și prea puțin cunoscută de către tinerii din oraș.

Proiectul cultural Vocile Unite ale Banatului unește talentul cu dorința și scoate din mânecă o colaborare frumoasă sub forma unui produs muzical care explorează o distanță dificil de măsurat: cea care și apropie, dar și separă oamenii din culturile diferite prezente în Banat.

Directori artistici și concepție:

Sabina Ulubeanu // Claudia van Hasselt // Amen Feizabadi. Idee – Claudia van Hasselt. Compoziție – Sabina Ulubeanu // Amen Feizabadi. Voce, Voce tradițională/improvizație /Ana Dubyk

Mezzo/voce/improvizație – Claudia van Hasselt.

Vioară/improvizație – Ladislau Csenedes

Clarinete/fluiere/improvizație – Mihai Pintenaru. Setâr/improvizație – Amen Feizabadi.

Instrumente tradiționale românești/improvizație – Ovidiu Papană

Live electronics/improvizație – Cătălin Crețu. Film – Wearebasca/Toma Hurduc// Claudia van Hasselt // Amen Feizabadi // Sabina Ulubeanu. Inginer de sunet: Mihai Toma. Editare video – bigcountry.berlin.

Eveniment finanțat de Consiliul Județean Timiș

Parteneri: Muzeul Satului Bănățean, Colecția Etnografică Marius Matei, Forumul Democrat al Germanilor din România.

