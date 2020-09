Voichița Lăzureanu, candidatul PSD la Primăria Timișoara, le scrie timișorenilor (P)

Dragii mei,

Se apropie ziua în care veți vota și vom avea o concluzie la ce vă doriți voi pentru orașul nostru, pentru următorii patru ani.

Deși am plecat la drum cu oarecare temeri, acum mă bucur foarte mult de experiența extraordinară pe care am avut șansa să o trăiesc. În timpul foarte scurt de la anunțul candidaturii mele și până acum am reușit să relaționez cu foarte mulți oameni din orașul nostru și sunt fericită că părerea mea bună despre calitatea locuitorilor orașului s-a adeverit.

Am ajuns să interacționez și cu o parte din fața “nevăzută” a Timișoarei, cea pe care administrația actuală nu o vede sau nu vrea să o vadă. Din păcate, avem încă străzi murdare, poluare, clădiri în ruină. O Timișoara incremenită în trecut, captivă unei administrații fără viziune, fără coerență.

E păcat pentru acești oameni extraordinari, care m-au impresionat cu căldura cu care m-au primit, cu suportul și cu amabilitatea lor. M-au încărcat pozitiv cu efervescență și ideile bune pe care mi le-au transmis, pe care, din păcate, cei ce conduc orașul azi nu le ascultă sau chiar le blochează.

Timișoara este orașul în care am trăit o viață, în care îmi cresc copiii și în care sper să îmi cresc și nepoții. Iubesc oamenii din acest oraș, iubesc înțelepciunea cu care aleg să își rezolve problemele, înțelepciune dobândită de-a lungul a secole de conviețuire multiculturală. Capitala Banatului merită să redevină o Capitală Europeană, care să rivalizeze cu orice destinație din lume.

Aș fi onorată să fiu aleasă în serviciul cetățenilor și împreună cu ei să readucem strălucirea acestui oraș minunat, un oraș vibrant, curat, cu o calitate a vieții ridicată, în care oamenii să fie fericiți.

Promit să fiu un primar al tuturor locuitorilor, indiferent de opțiunea pe care urmează să și-o exprime la alegerile de duminică. Vă mulțumesc încă o dată pentru că mi-ați fost alături în tot acest timp. Ne vedem duminică la vot, iar de luni ne apucăm de treabă.

Cu sinceritate, a voastră,

Voichița Lăzureanu

Comandat de Partidul Social Democrat-Organizația Județeană Timiș

Executat de Logos Consulting

Cod mandatar financiar: 21200019

