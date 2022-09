Voluntarii atacați cu pietre de vecinii romi în luna iunie nu renunță la plângeri

Voluntarii din cadrul Asociației LOGS nu vor renunța la plângerile penale făcute pe numele vecinilor romi care au încercat să îi intimideze la începutul lunii iunie, anunță Flavius Ilioni-Loga, președintele asociației. Acesta spune că deși le-au fost oferite sume de bani, voluntarii amenințați nu vor renunța la plângeri, cu toate că cercetările nu au înaintat foarte mult.

Vă amintim că la începutul lunii iunie, Asociația LOGS închiriase un apartament pe bulevardul C.D. Loga pentru a amenaja un spațiu dedicat refugiaților ucraineni. Timp de mai multe zile, voluntarii au fost amenințați, iar pe 3 iunie o vecină a și aruncat cu pietre și sticle înspre ei. Până la urmă, după câteva zile, asociația a părăsit spațiul respectiv.

Inițial, fapta a fost încadrată ca distrugere, iar mai apoi ca amenințare, vecina fiind reținută pentru 24 de ore. Membrii asociației au cerut detalii despre cercetările poliției atât în primele zile, cât și acum, la trei luni de la eveniment. Prea multe nu au aflat nici atunci, nici acum. Între timp au primit atât amenințări, cât și promisiuni de recompense financiare dacă renunță la plângeri, însă doresc în continuare ca justiția să facă dreptate.

Flavius Iloni-Loga a dat mai multe detalii într-o postare pe rețelele de socializare:

„Au trecut 3 luni de la agresiunea pe care am suferit-o pe strada Loga, încercând să ne mutam în chirie, cu Asociatia LOGS. lângă o familie de etnie roma, care ne-a atacat ulterior cu pietre și sticle și ne-a amenințat cu moartea.

Am sunat atunci la 112 de 3 ori iar răspunsul Politiei nu ne-a garantat siguranța și nici nu le-a provocat vreo temere atacatorilor – care au continuat atacul și amenințările. După 2 zile a trebuit să evacuam imobilul și să renunțăm la chirie. Totul sub zambetele mulțumite ale atacatorilor care ne-au transmis clar «Ce poate să ne facă nouă Poliția»?!

Am depus o plângere penală, pe care Poliția a încadrat-o inițial doar ca distrugere, înainte să ieșim public cu ce ni s-a întamplat, în presă. Dupa materialele din media, plângerea a fost încadrată la amenințări și atacatoarea a fost arestată pentru 1 noapte.

Am solicitat pe 6 Iunie, Politiei Sectiei 1 Timisoara și către IPJ, să ne transmită care au fost actiunile întreprinse de cele 3 echipaje de Poliție împotriva atacatorilor nostri.. Nu am primit nici un raspuns. Astazi, dupa 3 luni, am revenit cu cererea.

Dosarul este pe undeva, în lucru.

Nu ne vom retrage plangerile. Ne-am constituit parte civila și cerem daune morale și materiale.

Între timp am primit telefoane de amenintare din partea clanului respectiv. Dar si promisiunea unor sume de bani, să ne retragem plangerea. Sunt sunat de numere din Germania, la care nu raspund. Personal am primit comentarii online din partea unor useri anonimi, de denigrare.

Nu renunțăm! Justitia trebuie să se întample!

Despre ce am pățit, în primul comentariu.

PS. Așteptăm în continuare susținerea Primăriei Timișoara de a identifica o soluție locativă pe termen lung. În prezent, cu susținerea unor oameni de bine, din comunitatea arabă din Timișoara ne-am mutat într-o locație sigură. Aici putem ajuta refugiați din Ucraina și alte țări, fără să fim atacați și amenințați”.

Sursă foto: Flavius Iloni-Loga/Facebook

