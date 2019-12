Voluntarii Rotaract și Interact au împărțit daruri familiilor sărmane din Lugoj

Cluburile Rotaract şi Interact din Lugoj s-au implicat şi în acest an în campania „Astăzi tu dăruieşti!”, un proiect la care participă mai multe cluburi Rotaract din ţară. Proiectul are ca scop strângerea de alimente pentru ajutorarea familiilor nevoiaşe în perioada sărbătorilor de Crăciun şi de Paști. La Lugoj, campania „Astăzi tu dăruieşti!” s-a derulat, timp de trei zile, în incinta supermarketului Carrefour, unde lugojenii au putut să doneze câteva din alimentele cumpărate pentru ajutorarea celor sărmani. Campania din acest an a fost sprijinită și de Clubul Rotaract din Haga, care a dăruit 100 de pachete cu haine și jucării. În final, alimentele donate de lugojeni au fost sortate de către membrii cluburilor Rotaract şi Interact, fiind făcute în jur de 300 de pachete, care au fost apoi împărţite, împreună cu cele 100 de pachete cu haine și jucării, familiilor cu o situaţie materială precară din Lugoj.

