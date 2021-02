Voronețul Banatului a intrat în restaurare cu sprijinul financiar al Uniunii Europene

Biserica „Sf. Nicolae” din Bocșa Română județul Caraș Severin este o bijuterie arhitecturală, adesea numită „Voronețul Banatului”, și a intrat într-un binevenit proces de restaurare.

Totul se va desfășura printr-un proiect de finanțare din cadrul Regio-Programul Operațional Regional 2014- 2020, Axa prioritară 5 – Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural.

De aceea părintele drd. Silviu Ionel Ferciug a subliniat că, pe parcursul lucrărilor, slujbele religioase sunt oficiate într-o sală de clasă pusă la dispoziție de autoritățile locale. Deci, spațiul este neîncăpător și neprielnic organizării unor evenimente fastuoase.

Prin urmare, părintele drd. Silviu Ionel Ferciug a continuat tradiția și, în parteneriat cu Biblioteca Orășenească „Tata Oancea” Bocșa, a organizat cea de-a VI-a ediție a Simpozionului ”Sfinții Trei Ierarhi, modele de educație creștină”, la Biserica Ortodoxă „Sf. Nicolae” din Bocșa Română.

De asemenea, au fost prezentate revistele „Bocșa culturală” intrată în cel de-al XXII-lea an de apariție și editată sub egida Bibliotecii Orășenești „Tata Oancea” Bocșa, precum și revista „Foaia Diecezană”, publicație cu tradiție, editată sub auspiciile Episcopiei Caransebeșului.

Bucuria sărbătorii nu a fost diminuată, iar evenimentul s-a încheiat cu tradiționalele diplome de apreciere din partea organizatorilor, acordate celor care, prin faptele lor, se străduiesc să fie utili oamenilor și plăcuți lui Dumnezeu, dar și harnicilor tineri ai Centrului Catehetic „Sf. Stelian” Bocșa Română.

