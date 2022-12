Vrei un smartwatch performant? Iată cum se compară modelele de top

Acum că Apple și Samsung au lansat noi versiuni ale celor mai populare ceasuri smart ale lor, Apple Watch 8 și ceas smartwatch Samsung Galaxy 5, putem compara cele două modele.

Noul Apple Watch 8 nu este foarte diferit de versiunea anterioară. Una dintre cele mai notabile caracteristici noi este senzorul de detectare a coliziunii, care poate recunoaște dacă ați fost implicat într-un accident de mașină, astfel încât să puteți fi conectat mai rapid la serviciile de urgență. În plus, dispozitivul este capabil să ofere mai multe informații despre ciclurile menstruale prin intermediul temperaturii corpului.

Ceea ce reiese imediat din comparația dintre unui ceas smartwatch Samsung Galaxy 5 și 4 este că 5 are o baterie mai mare. În 30 de minute de încărcare, bateria ar trebui să ajungă de la 0 la 45%. Watch 5 este disponibil în variantele de 40 și 42 mm. De asemenea, acest ceas smartwatch Samsung are un senzor de temperatură, o nouă funcție care îți va oferi mai multe informații despre sănătatea ta. În comparație cu Apple Watch 8, smartwatch-ul Samsung are și un senzor de tensiune arterială.

Ceasul Apple sau ceasul Samsung, care este mai bun?

Smartwatch-ul Apple are un scor general ușor mai mare decât ceasul Samsung, dar acest lucru nu justifică diferența de preț. Apple Watch 8 excelează în principal în ceea ce privește funcțiile de fitness. Monitorul de ritm cardiac încorporat este mai precis decât cel de la un ceas smartwatch Samsung. Apple este, de asemenea, mai bun la calcularea distanței parcurse. Doar la numărarea pașilor și la afișarea precisă a altitudinii Samsung se descurcă mai bine.

În ceea ce privește funcțiile inteligente, Apple Watch 8 are, de asemenea, un scor ușor mai bun decât noul ceas smartwatch Samsung. De exemplu, puteți trimite răspunsuri rapide prin Facebook Messenger, ceea ce nu este posibil cu ceasul inteligent Samsung. În ceea ce privește ușurința de utilizare, Apple se află, de asemenea, chiar în fața Samsung. Puteți personaliza mai multe setări, iar navigarea prin meniu este ceva mai ușoară. Doar la ușurința de utilizare a setărilor de fitness, Samsung obține un scor mai bun.

Preț

Cea mai izbitoare diferență este prețul. Puteți găsi Samsung Watch 5 începând de la 259 de euro, în timp ce pentru un Apple Watch 8 trebuie să plătiți cel puțin 499 de euro, aproape dublu.

Afișaj rotund sau pătrat

Apple Watch 8 are un afișaj dreptunghiular cu un Digital Crown (butonul rotund pe care îl poți roti) și un buton normal. Samsung Galaxy Watch 5 are un ecran rotund cu 2 butoane. Ceasul inteligent Apple este disponibil în 2 versiuni: aluminiu sau oțel inoxidabil. Ceasul inteligent Samsung este disponibil doar în aluminiu.

Galaxy Watch 5 are cea mai bună baterie

În laborator, durata de viață a bateriei Samsung Galaxy Watch 5 de 44 mm a fost măsurată la 70 de ore! Modelul ușor mai mic de 40 mm oferă în continuare o durată foarte bună de 51 de ore. Apple Watch 8 se situează între cele două, cu o autonomie de 58 de ore. În cazul ceasurilor conectate Samsung, această durată de viață a bateriei se aplică doar modelelor Bluetooth (indicate prin “BT” în denumire).

Există, de asemenea, modele LTE de 44 mm și 40 mm cu o cartelă SIM încorporată, astfel încât să puteți efectua apeluri fără a avea smartphone-ul în apropiere. Dar această caracteristică are un impact asupra duratei de viață a bateriei, care este de peste trei ori mai mică decât cea a modelelor cu Bluetooth.

Luați în considerare compatibilitatea

În general, ambele ceasuri inteligente sunt alegeri bune dacă sunteți în căutarea unui ceas inteligent care oferă și funcții de fitness. Funcționalitatea este în mare parte aceeași. Bineînțeles, oricum sunteți legat de smartphone-ul dumneavoastră. Apple Watch 8 nu este compatibil cu un dispozitiv Android și nici Samsung Galaxy Watch 5 nu este compatibil cu un iPhone.

