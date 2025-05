Vrem stradă ca și cea pe care locuiește primarul Fritz! Locatarii de pe strada Glad, cârpită după 50 de ani și fără trotuare, cer intervenția Prefecturii Timiș

Zeci de locuitori de pe strada Glad, aflată paralel, la două cvartale de Eneas, strada pe care își are vila primarul Dominic Fritz au adresat o petiție disperată prefectului și subprefecților de Timiș.

Oamenii reclamă că strada nu are trotuare, pe anumite tronsoane și că este într-un interminabil șantier, de peste un an, care a pornit de abia după ce ei au sesizat Primăria Timișoara că aceasta nu a mai fost reparată de peste 50 de ani.

Paralel cu strada Glad, două cvartele mai la sud, este strada Eneas, unde locuiește primarul Fritz în vila de 300 de mii de euro. Strada Eneas este ca-n Germania: este asfaltată perfect, are pistă de bicilete, trotuare noi, iarba și vegetația îngrijite plus parcare Timpark, paralelă cu drumul.

Prin contrast, pe strada vecină Glad, nimeni nu a mai reparat șoseaua de peste jumătate de secol. Trotuare lipsă, gropi, noroi și vegetație de un metru, netăiată de firmele angajate de primărie. Pe 20 iunie 2024, Zoltan Korosi și vecinii săi au adresat primăriei o întrebare despre mersul lucrărilor pe strada Glad, în condițiile în care acestea au demarat tot la sesizarea lor.

Oamenii au petiționat și prefectura, reclamând stadiul încet al lucrărilor, slaba calitate dar și faptul că pe segmentele unde nu au existat trotuare, primăria nici nu are de gând să amenajeze unele. Cel puțin așa rezulta din munca celor de la SDM și din poveștile cu muncitorii, pentru că panou informativ cu lucrarea, executantul, termene de începere și finalizare și în ce constă lucrarea propriu-zisă primăria nu a montat, deși aceeași primărie îi amendează pe timișorenii care fac orice mic șantier la o casă sau teren și nu pun panou formativ.

Oamenii sunt revoltați, pentru că suntem în mai 2025 și lucrările nu sunt gata iar ceea ce s-a făcut e de slabă calitate, plus că trotuarele promise…nu s-au mai făcut deloc.

De abia după 2 luni de la prima sesizare, pe 10 august 2024, cei de la primărie s-au obosit să răspundă timișorenilor petiționari și asta după ce oamenii se adresaseră Prefecturii Timiș, care a cerut explicații la Primăria Timișoara.

“Lucrările de amenajare a trotuarelor inexistente de pe strada Glad din Municipiul Timișoara vor fi executate după obținerea tuturor avizelor necesare desfășurării lucrărilor conform legislației în vigoare”, scria în răspunsul Primăriei, venit la două luni de la prima sesizare a oamenilor ce locuiesc la câteva sute de metri de casa primarului, pe o stradă paralelă.

În mai 2025, cum se poate observa în fotografii, strada Glad este tot în lucru, carosabilul nu a fost asfaltat pentru că încă se lucrează la margini iar promisele trotuare…lipsesc cu desăvârșire. Ca și când nu primăria s-ar fi angajat oficial, în scris, să le amenajeze.

Tot acum în luna mai, mai exact pe 7 mai 2025, cetățenii revoltați de pe strada Glad, reprezentați de un om născut și crescut acolo, domnul Zoltan Korosi, s-au adresat din nou prefectului și subprefecților de Timiș.

“Ca sa nu existe dubii si interpretari ma prezint: sunt Zoltan Korosi, sunt cetatean al Timisorii str. Glad nr.21 unde domicilez in casa parinteasca a mamei mele, eu fiind a cincea generatie care locuim neintrerupt acolo. Nu sunt membru in nici intr-un partid politic sau organizatie etnica, lucrez de 43 de ani neintrerupt in economia privata, am o pensie la care am contribuit pentru fiecare banut, nu beneficiez de nici o prima de vacanta gratuita bugetara sau de pensii speciale si gratuitati de bugetar, nici macar nu conduc masini cu IPA pe numarul de inmatriculare, lucrez si sunt activ ca angajat in economia privata. Am vazut ca si copil cum strada Glad a fost asfaltata in 1971 si distrusa de timp de zeci de ani de incompetenta regiilor Primariei Timisoara pana cand nu am mai rabdat si in numele unui grup de vecini care ne-am nascut acolo si am vazut ca timp de 53 de ani nu s-a facut absolut nimic, m-am luat de domnul Primar al Timisoarei si i-am cerut prin Petitie ca in 2024 sa ne aduca strada la nivelul strazii pe care domiciliaza – str. Eneas, strada aflata la 50 de metri distanta de strada Glad strada noastra! Sa stiti Domnule Prefect ca pentru noi aceasta a fost o umilinta sa ne cerem dreptul ca strada noastra sa fie adusa la nivelul calitatii strazii pe care domiciliaza domnul Primar al Timisoarei ! Primaria Timisoara a reactionat si fara sa ne anunte – ar fi trebuit sa fie ce putin sa fie afisat ca afisier stradal ca santier in lucru: numele lucrarii, beneficiarul lucrarii, numele autorizatiei de constructive , numarul avizului de lucru, constructorul, durata planificata autorizat de finalizare, ne-am trezit ca strada se reasfalteaza complet si se aduce carosabilul la nivelul strazii vecine pe care sta primarul. Placut dar si neplacut! Va scriu mai departe deoarece grupul de vecini care ne-am nascut acolo suntem umiliti mai departe de Primaria Timisoara atat ca rezultat al refacerii strazii cat si a reactiei primariei la cererea noastra de a face lucrurile corect la fel ca strada primarului si nu cum consider in bataie de joc asa cum va prezint in imaginile urmatoare. Va rog sa imi spuneti ca om, ca cetatean simplu si nu ca prefect daca ati fi o persoana cu dizabilitati motrice si ati fi in scaun cu rotile, sau ati fi un copil care nu are voie sa mearga printre masini in trafic, sau daca ati fi o mama cu un copilas in carucior de copii sau daca ati fi un om mai in varsta care va deplasati mai greu si nu aveti voie in traficul de masini, cum ati proceda daca ati locui pe strada Glad sau daca ati fi nevoit ca pieton sa o parcurgeti in lungime. Astfel va cer ca Prefect al Judetului Timis sa va documentati de acest caz din Prefectura Dvs, si parcurgeti ca pieton in lungime strada Glad asfaltata si reabilitata de Primaria Timisoara acum nici un an de zile in 2024! Totodata va cer sa va incaltati pantofii pe care ii folositi la lucru zilnic in prefectura si sa parcurgeti ca pieton drumul pietonal strada Glad in locurile din imaginile prezentate.

Aceste imagini sunt sureale ale unei strazi complet refacute de PRIMARIA TIMISOARA resfaltate dupa 53 de ani de nefacut absolut nimic, strada aflata la 50 de metri de strada pe care domiciliaza Primarul orasului Timisoara. Strada Eneas pe care domiciliaza primarul find cu trotuare pe ambele parti asfaltate impecabil pe 2 km lungime pe ambele parti ale drumului! Si ca sa punem punctul pe “i” al faimoasului rezultat de irosire a banului public in urma reabilitarii complete a strazii in 2024 inceputa in primavara 2024 al Primariei Timisoara pe care o aveti in subordine administrativa directa ca Prefect al judetului Timis, va transmit si urmatoarele informatii:

evident ca atunci cand am vazut anul trecut ca nu se asfalteaza trotuarele decat partial am intrebat personalul care reabilita strada si ne-au spus neoficial cu jumatate de gura ca pe strada locuieste o persoana care nu doreste ca lumea sa ii treaca pe trotuar in fata casei dar care este furnizor de semne de circulatie pentru Primaria Timisoara si are legaturi bune pentru a aplica aceasta neinfiintare a trotuarelor si neasfaltare a trotuarelor. Domnule Prefect aveti probleme de coruptie in administratie? dupa acest episod cu totii am fost intrebati daca dorim trotuare in fata casei – incredibil gest pentru noi cetatenii care locuim acolo, ca tu Primarie Timisoara in Romania in UE in 2024 intrebi daca esti de acord sa ai trotuar in fata casei? Nu se mai asfalteaza integral trotuarele strazilor in Romania in Prefectura pe care o conduceti? Sau domnule Prefect i se infiinteaza trotuar pe domeniul public doar cui vrea sa aiba necorupt trotuar??? Ce fel de administratie publica aveti in Primaria Timisoara in subordine Domnule Prefect, dumeavoastra daca stiti aceasta permiteti asemenea fapte in administratia publica??? evident dupa acest episod in 2024 si asteptand peste un an inainte de a va scrie Dvs. am contactat si eu si vecinii mei Primaria Timisoara cerand explicatii asupra acestui fapt. Tin sa precizez ca toate casele pe care le-ati vazut cu lipsa trotuar sunt construite in perioada 1945-2024 deci trageti concluzia in perioada in care Primaria Timisoara nu si-a facut deloc treaba! Domicililul meu, casa mea parinteasca – Glad 21 in care copii mei sunt a sasea generatie, a fost contruita in urma cu 100 de ani si atunci Primaria Timisoara te-a obligat fara discutii sa iti faci trotuar, fara trotuar nu ti-a fost intabulata casa. Deci scriind Petitii Primariei Timisoara noi toti vecinii care am scris, am primit cu totii urmatorul raspuns pentru noi cetateni nebugetari un raspuns de umilinta a noastra. Se nasc clar urmatoarele doua intrebari din umilirea noastra prin transmiterea catre noi a unui asemenea raspuns: Cum a fost posibil ca administratie publica in Romania in 2024 ca Primaria Timisoara sa planifice si sa efectueze din banii nostri publici asa o lucrare de reabilitare dupa 53 de ani a strazii Glad fara a avea avizele necesare desfasurarii lucrarilor de reabilitare, fara a reabilita in batjocura noastra a contribuabillilor portiuni de trotuare care tot din vina incompetentei Primariei Timisoara nu le-a efectuat la timpul necesar cand s-au contruit casele. Dupa mai mult de un an de zile – 7 mai 2025, raman intrebarile cum este posibil ca tu Institutie de Administratie Publica din banii publici ai contribuabililor sa nu iti obtii de un an de zile nici pana acum avizele necesare terminarii lucrarilor pe care in batjocura locuitorilor nu le-ai efectuat in 2024?, sa iti termini lucrarea nefacuta??? Sa nu te mobilizezi sa finalizezi o lucrare lasata in batjocura, mai ales cand avem referinta – este oare coruptie?, la 50 de metri strada pe care locuieste Primarul Timisoarei asfaltata impecabil pe toata lungimea strazii. Chiar asa de in batjocura nostra functionam si risipim banii nostri? Si va mai mirati ca nu va mai voteaza nimeni! Suntem chiar in UE in 2025, in Romania stat UE, ajunsi pe strada Glad batjocura admnistratiei publice Timisoara punandu-ne copii, batranii, mamele cu carucioarele cu copilasi sau caruciarele cu persoane cu dizabilitati sa mearga in traficul de masini criminal incontrolat ca viteza pe strada noastra! Ca sa fie culmea eu o consider a unei nesimtiri de grija fata de cetatenii vecini cu strada impecabila a Primarului Timisoarei, TELPARC deja a trasat pe strada noastra dunga pentru parcarile cu plata ceeea ce vor obliga intru-un cleste mortal ucigas intr-un singur sens ingust de trafic sa secere vietile celor care neavand trotuar sunt obligati sa circule pe carosabil impreuna cu masinile: copii de scoala, copii mici, batranii, mamele cu carucioare cu copii, persoanele cu dizabilitati motrice in scaune cu rotile! Nu pot sa uit ca tatal meu la 70 de ani invalid de grd II a fost lovit de o masina pe strada noastra langa casa noastra cand a fost obligat sa traverseze drumul deoarece trotuar nu mai exista si prin balarii cu 10% vedere nu s-a incumetat sa treaca si coborand pe carosabil a fost lovit de o masina in trafic corect, ma gandesc ca ati fi declarat azi in mass-media sau la Politie accident cu persoana care a traversat strada in loc nepermis.

Stimate Domnule Prefect, Cu toata consideratia va cer sa obtineti si sa ne transmiteti si sa obtineti de la Institutia Primaria Timisoara din subordinea administrative a Dvs. :

data concreta la care strada noastra str.Glad reabilitata dupa 53 de ani in batjocura fara trotuare existente, la 50 de metri de strada impecabila a domiciliului Primarului Timisoarei va fi echipata cu trotuarele inexistente lipsa din incompetenta Primariei Timisoara. 7 8 II. Pana la construirea trotuarelor Prin ordin al Prefectului – luati legatura pentru model cu prefectii din Franta – va cerem sa dispuneti retrocedarea a 50% a impozitelor pe proprietate in 2024 si 2025 a locuitorilor strazii Glad, va rog sa verificati sa fie la 50% fata de locuitorii strazii Eneas – Primarul Timisoarei, retrocedare continuata pana la aducerea strazii Glad la nivelul de reabilitare a strazii Eneas. – III. masurile pe care le luati pentru reformarea serviciilor Primariei Timisoara responsabile de acest esec al refacerii strazii Glad in batjocura, pentru gargara de vom face cand o fi avizele fara un termen concret de genul la Pastele Cailor. In particular semnatarilor documentului de raspuns si Primarului Timisoarei responsabil de activitatea Primariei Timisoara daca ar lucra in economia privata v-as cerem sa le reduceti salarul la 50% pana la finalizarea reabilitarii corecte complete a strazii Glad. Pentru accidentele produse pietonilor de pe strada Glad va cerem sa imputati prin ordin de prefect daunele si invaliditatea celor 4 persoane responsabile de mai sus, va cer sa comunicati aceasta si Politiei rutiere Timisoara pentru a nu avea scuze de neaplicare a acestui ordin. Sincer asemenea cazuri de mismanagement de administratie publica in bataie de joc a locuitorilor cu rezultat strazi in plin oras cu trotuare partial lipsa nu am vazut decat in Africa, in mod deosebit in Burundi in Bujumbura langa lacul Tanganyka! Si va mai mirati ca nu va mai voteaza si nu mai are incredere in institutiile publice nici Sfantu Asteapta! Nu este o cerinta, este o rugaminte fata de cerintele I – IV sa ne comunicati si noua pontajul zilnic din ultimele 6 luni – ar trebui sa fie un document public – al Primarului Timisoarei. Poate asa o sa ne dam seama de cauza rezultatului batjocurii trotuarelor de pe strada Glad. Noi am votat cu incredere un PRIMAR AL TIMISOAREI si ma scuzati ca simplu cetatean il vedem in mass media peste tot in ultimele 6 luni pe la Bucuresti etc. dar nu la Primaria Timisoara. Noi dorim si am votat un Primar care sa stea in Primarie in Timisoara si sa ne rezolve corect fara coruptie problemele timisorenilor! Daca esti corect si vrei sa te faci politician la Bucuresti, da-ti demisia si noi o sa ne alegem un alt Primar care sa se ocupe de noi si nu de politica la 500 de km de orasul pe care ar trebui conform fisei postului sa te ocupi zilnic. Va cer sa ne raspundeti direct ca Prefect la punctele I.+II.+III.+IV. ale petitiei. Nu avem nevoie de raspunsuri de la Primaria Timisoara, suntem satui de incompetenta vazuta ca rezultat pe strada noastra. Poate reusiti sa ne raspundeti petitiei inainte de 18 Mai, pentru a putea vota pentru democrație”, au scris cei câteva zeci de petiționari, care locuiesc pe strada fără trotuare, îngropată în bălării, strada Glad. Adică vecinii primarului.

