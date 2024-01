Vreți produse naturale agroalimentare din Banat? USV redeschide băcănia Akademica Market, la Timișoara

Băcănia a fost amenajată într-o încăpere în care a funcționat în timpul comunismului un magazin al universității, însă de 30 de ani era o clădire nefolosită, pe drumul ce leagă Calea Torontalului de Calea Aradului.

Am vrut să respectăm principiul dorit de Uniunea Europeană intitulat “Din fermă direct pe masa consumatorului” ( Farm to fork – De la fermă, la furculiță). Am vrut să arătăm că se poate pune în aplicare un asemenea principiu modern, deschizând o băcănie cu produse agroalimentare locale, proaspete, venite direct de la producătorii autohtoni din regiunea Banatului”.