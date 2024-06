Walter Kindl – Cavaler al Ordinului Sfântul Gheorghe, ordin al Casei de Habsburg-Lorena

Distincția recent primită de cavaler al Ordinului Sfântul Gheorghe, ordin al Casei de Habsburg-Lorena, arată prețuirea internațională de care se bucură Walter Kindl. Solemna întâlnire și învestire cu amintita distincție a avut loc în celebra catedrală Speyer din Germania, locul în care a fost înmormântat Rudolf von Habsburg, cel care a fost ales rege la Frankfurt în urmă cu 750 de ani și car a marcat ascensiunea dinastiei cu același nume.

Istoria Ordinului Sf. Gheorghe a început în Regatul Ungariei în secolul al XIV-lea, a cunoscut perioada de glorie ca Ordin al Casei de Habsburg în timpul domniei împăraților Carol al VI-lea și Maria Theresia și a fost continuată și dezvoltată în ultimul secol de doi oameni politici cu vocație paneuropeană, Otto și Karl von Habsburg. Ordinul se bazează pe unul dintre cei mai populari sfinți, martirul Gheorghe. Societatea Cavalerilor Ordinului Sfântul Gheorghe are ca scop conservarea istoriei cultural-religioase a Europei, precum și cultivarea relațiilor dintre țările Europei Centrale. Din punct de vedere caritativ, ordinul luptă împotriva celor opt mizerii ale lumii contemporane: boală și abandon, lipsă de adăpost și foamete, indiferență și neîncredere, răutate și vinovăție (Der St. Georgs-Orden. Ein Ueberblick/The Order of St. George. An Overview, Viena, 2022, p.16). În anul 1736, la inițiativa împăratului Carol al VI-lea, la Timișoara a început construcția Catedralei Sf. Gheorghe, finalizată în anul 1774. De atunci și până astăzi, Catedrala/Domul romano-catolic are hramul Sfântul Gheorghe.

Primirea lui Walter Kindl în comunitatea Cavalerilor Ordinului Sfântul Gheorghe reprezintă o frumoasă și binemeritată recunoaștere internațională (W. Schneider – „Dr. Walter Kindl in den Ritterstand erhoben” în Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien/Banat Aktuell, 9 mai 2024, p. III). Organist și dirijor, director muzical al concertelor din Domul romano-catolic din Timișoara, profesor universitar, Walter Kindl e o personalitate de prim rang ce reprezintă Timișoara și Banatul în contextele culturale românesc și european. De decenii, impresionante sunt concertele de muzică clasică dirijate în Domul romano-catolic din Piața Unirii din Timișoara. Muzicianul e dublat de un umanist de vocație, cultivând relații cultural-academice cu instituții și personalități de prim rang din Germania, Austria, Italia, Elveția, Franța, Ungaria. E vorba de o diplomație publică, promovând constant și temeinic o orientare paneuropeană. Walter Kindl are o formație complexă, din care nu lipsește lectura Bibliei, a cărților religioase în genere, a operelor literare și istorice de referință. Prin artele pe care le cultivă, prin buna cunoaștere a limbilor de circulație și prin rigoarea științifică, el este un reper european al Timișoarei, al Banatului și al României.

În urmă cu un deceniu și jumătate când discutam despre cum și de ce Timișoara poate fi capitală europeană a culturii, am apreciat formația intelectuală interdisciplinară a lui Walter Kindl, una în care conclucrează exemplar istoriile muzicii, artei și arhitecturii, însoțite de o mulțime de informații privind biografia personalităților culturilor locală și universală. Distincția de Cavaler al Ordinului Sfântul Gheorghe, ordin al Casei de Habsburg-Lorena primită de eminentul muzician-profesor e un îndemn pentru fiecare dintre noi să reflectăm mai des și mai profund la felul în care suntem prezenți în lume prin ceea ce gândim, scriem, pictăm și cântăm. Cât despre timișoreni și bănățeni, ei re-descoperă prin Walter Kindl crezul profund în puterea muzicii sacre, precum și legătura cu setul de valori ecumenice și cosmopolite din evul luminilor, respectiv convergențele cu Europa occidentală.

Comentarii

comentarii