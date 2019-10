“We transfer” – o expoziţie despre cât de public este spaţiul artei în spaţiul public

Timişoara găzduieşte pentru o lună (11 octombrie – 10 noiembrie), la Casa Artelor, proiectul de arte vizuale ‘We transfer: Art and Politics in Appropriate Hands’, organizat de Asociaţia Culturală Contrasens şi Asociaţia Simultan şi prin care mai mulţi artişti, curator şi profesori de artă şi-au propus să răspundă la întrebarea cât de public este spaţiul artei.



“În cazul expoziţiei de faţă sunt vizate în principal instituţii publice ca spaţiu aparţinând, în teorie, tuturor, instituţii ale puterii care au funcţia de reprezentare şi administrare a diverselor prerogative cetăţeneşti. Ideea proiectului şi ideea cu Wetrasfer/Noitransferăm a pornit de la o butadă foarte simplă şi de la constatarea că în ultimii cinci – zece ani a existat un amestec tot mai frecvent al instituţiilor în domeniul artei. Au fost cazuri în Bucureşti în care biserica a interzis lucrări de grafitti cu Sfântul Gheorghe, poliţia care a vandalizat lucrări de artă după ce tot ea le-a aprobat, la Baia Mare, un primar care a făcut un gard cu graffiti în jurul unei comunităţi de romi ghetoizând acea comunitate. Şi atunci, provocarea a fostei bine, dacă puterea vine să facă treaba artei, emiţând şi acţionând concret, având în spate argumente de ordin estetic, atunci să le dăm artiştilor posibilitatea de a prelua ei iniţiativele instituţiilor. Aceasta este provocarea mai teoretică şi de aceea sună mai radical. Artiştii au asimilat în lucrările lor interacţiuni cu mai multe instituţii în felul lor. Aici, în ‘SubReal’, prin proiectul lor ‘Intervievând oraşul’, pune lumina pe situaţia statuilor din Timişoara. Unele care nu mai sunt, altele cu mâna tăiată. Este o pădure de statui mutilate sau nu”, a relatat, pentru AGERPRES, criticul şi istoricul de artă Igor Mocanu, curatorul expoziţiei.

Comentarii

comentarii